Yonhy Lescano denuncia "un complot al estilo montesinista" en su contra. | Fuente: Congreso de la Republica

El congresista de Acción Popular Yonhy Lescano reiteró su inocencia ante la denuncia en su contra por acoso sexual interpuesta por una periodista. Además señaló que, en el caso de haberse cometido el delito, la mujer no debió mantener el contacto con su presunto agresor.

“Supongamos, en el supuesto negado, que yo lo envié. ¿Quién comienza la conversación a las 12 de la noche, yo o la señora? La señora comienza la conversación, con confianza, una larga conversación. ¿Al acosador lo llamarías a las 12 de la noche?”, se cuestionó.

“Yo no envié ese mensaje, pero quiero aclarar que quien comienza la conversación es ella, no el acosador. ¿Al acosador la señora podría llamarlo si está siendo acosada? Hay mensajes posteriores que ha contestado… ¿Al acosador se le dice ‘hola amigo’ a las 12 de la noche o se le bloquea?”, continuó en entrevista con Latina.

El legislador acciopopulista además denunció que "el chat está recortado, está editado… La señora no ha querido mostrar las conversaciones anteriores. En el Congreso tengo información que no ha querido dar el teléfono para sacar las conversaciones anteriores. La acosada no hace eso. ¿Qué esconde?".

Responsabiliza al APRA y Fuerza Popular

Yonhy Lescano también dejó entrever que quienes estarían detrás de lo que denominó un “complot al estilo montesinista” son las agrupaciones políticas de Fuerza Popular y el APRA.

“Acá hay un complot al estilo montesinista... Denuncio que la mafia quiere apoderarse de este país, que quiere atropellar a quienes nos oponemos a los mafiosos en el Congreso... el congresista Lescano, que ha enfrentado a los apristas y fujimoristas, es víctima de una vil patraña”, dijo.

Asimismo, se preguntó: “¿Acoso sexual a una persona que tiene más de 40 años, que no da la cara, que no se le conoce? Soy el único que responde y la señora feliz de la vida. Una denunciante anónima... Esto es una patraña, una mentira”.

De otro lado, señaló que es “falso” que haya inculpado a su personal de seguridad del acoso a la denunciante. “He salido ayer mismo a corregir al señor [Luis] Lavalle. Nunca he dicho que el celular fue manipulado por los de seguridad, el celular lo tenían los de seguridad y ellos se descuidaron y les reclamé. Y ese mismo día que salió el chat, llamé a la señora pidiéndole disculpas. Ella sabe que le dije que era una tercera persona”.