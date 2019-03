Congresista calificó la denuncia que afronta por presunto acoso sexual como "patraña", asimismo resaltó que venga de una "denunciante anónima". | Fuente: Andina

El congresista de Acción Popular, Yonhy Lescano subió el tono de su defensa ante la denuncia de presunto acoso sexual presentado en su contra por una periodista el viernes. En su cuenta en Twitter usó los términos "mafia" "patraña" y "denunciante anónima" al hablar de una supesta intención de querer sacarlo del Congreso.

En su mensaje dice que la denuncia en su contra se da cuando debe investigarse a congresistas Héctor Becerril, Mauricio Mulder y al exfiscal de la Nación Pedro Chávarry.

"No me va a intimidar la mafia, aunque la patraña venga de una "denunciante anónima". La mafia no me quiere en el congreso ahora que debe investigarse a Becerril, Mulder y Chavarry a quienes han blindado de denuncias graves. Vienen también los corruptos de Odebrecht. Cobardes!!", tuiteó.



Más temprano, también en Twitter, Lescano denunció una "gran conspiración" en su contra, al referirse al retiro de su despacho de los dos policías que estaban a cargo de su seguridad en su calidad de congresista.

"Denuncio que los 2 policías que trabajaron conmigo se los llevaron ayer con celeridad inusitada y les han prohibido que se acerquen a mi persona. No actuaron con delincuente Hinostroza, tampoco contra Becerril y Chavarry que están bien blindados. Gran conspiración en mi contra!", escribió.

El viernes, tras conocerse la denuncia del presunto acoso sexual, Lescano negó haber escrito los mensajes de WhatsApp de la conversación con la periodista, y que pudo haber sido una tercera persona. Como parte de su argumento de defensa dijo que tenía la costumbre de dejar su teléfono con los agentes de seguridad y que ellos habrían estado con otras personas que enviaron los mensajes.

Yonhy Lescano fue denunciado el viernes de acosado sexual por una periodista que recibió mensajes subidos de tono vía WhatsApp del número telefónico del parlamentatio de Acción Popular. Sin embargo, el parlamentario rechazó haber emitido dichas frases.

En su defensa, alegó que dejó su celular a su personal de seguridad una noche y cuando al día siguiente vio los mensajes de inmediato se comunicó con la agraviada para disculparse.

Este hecho ha sido criticado por sus colegas parlamentarios así como por otras autoridades quienes piden que sea investigación.