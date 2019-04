Este miércoles se vota en el pleno sanción de 120 días de suspensión sin goce de haber contra el congresista. | Fuente: Congreso de la Republica

La defensa de la mujer que fue acosada por el congresista de Acción Popular, Yonhy Lescano, señaló que ha solicitado ampliar las investigaciones sobre ello por el delito de violencia psicológica. Brenda Álvarez indicó que han pedido esta medida tras las respuestas en defensa que ha tenido el parlamentario.

"Son líneas de defensa. Hemos identificado las reiteradas contradicciones del congresista que lo que ha hecho es revictimizar a mi representante. Por eso hemos pedido la ampliación de la investigación por violencia psicológica", señaló Álvarez en RPP.

La abogada aclaró además que la denuncia contra el parlamentario no es anónima y que el mismo juez ha identificado a la denuncia interpuesta como un caso de violencia sexual.

"No es verdad que la denuncia sea anónima, que no haya una víctima o que no haya una persona afectada. Ya en instancia judicial y fiscal existe una denuncia en la cual hay una persona a la que yo represento quien ha solicitado protección e investigación", dijo.

"Ya existe un pronunciamiento del 21 Juzgado Penal de Familia en el que el juez determina (...) el accionar del congresista como violencia sexual y eso ya lo determinó un juez", agregó.

Situación del parlamentario

Este miércoles el Pleno del Congreso votará sobre las recomendación de la Comisión de Ética de suspender 120 días sin goce de haber a Yonhy Lescano por el delito de acoso sexual.

El pasado 21 de marzo el grupo de trabajo llegó al acuerdo de realizar dicha recomendación. Asimismo, Jeanet Sánchez, presidenta de la Comisión dijo que el congresista Yohny Lescano fue citado, pero respondió que no asistirá.