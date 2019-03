Informe de la Comisión de Ética recomendó suspender al legislador. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

La Comisión de Ética del Congreso de la República aprobó el informe técnico que recomienda que el congresista por Yonhy Lescano (Acción Popular) sea suspendido por un lapso de 120 días.

La decisión en contra de Yonhy Lescano se da por el presunto de acoso sexual en contra de una periodista desde el pasado mes de diciembre y que fue expuesto por medio de una serie de conversaciones que mantenían vía WhatsApp.

Tras conocer esta decisión, el congresista Yonhy Lescano insistió en que el proceso que afronta es "un complot en su contra". Asimismo, cuestionó que no se le haya permitido dar sus descargos, pese a que anteriormente ya se había presentado en este grupo parlamentario.

"Por segunda vez se viola mi derecho a la defensa. Hoy no se me permitió hablar, no se han aceptado mis pruebas, no se me entregó el informe final para rebatirlo. Está claro el complot en mi contra para sacarme del Parlamento. Esta es una cobarde venganza de la mafia", dijo.

Lescano acudió esta mañana a la sesión -pese a tener una licencia- para intentar intervenir e incluso presentar una cuestión previa. Luego de que no se accediera a su pdido, el legislador abandonó la sala en medio de protestas,

"Estoy con licencia para no intervenir en mi caso pero soy el congresista difamado y tengo que defenderme de las mentiras", respondió en su cuenta de Twitter sobre el incidente que protagonizó esta mañana.