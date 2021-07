Yonhy Lescano: "Ha sido un error" no recibir a Francisco Sagasti en el Congreso para entregar banda presidencial

Yonhy Lescano señaló que la presidenta de la Mesa Directiva debe de cambiar de asesores por lo ocurrido este miércoles. | Fuente: EFE

El excongresista por Acción Popular, Yonhy Lescano, se refirió en torno a Francisco Sagasti, a quien no se le permitió ingresar al Congreso para entregar la banda presidencial a la presidenta de la Mesa Directiva, María del Carmen Alva, durante la investidura de Pedro Castillo.

En conversación con Ampliación de Noticias, el también ex candidato presidencial indicó que este acto fue "un error".

"Ha habido mal asesoramiento y la presidenta ha dado explicaciones, pero técnicamente los asesores deben ser cambiados porque no se pueden cometer errores de esa naturaleza", dijo.

Yonhy Lescano expresó su duda en que la presidenta de la Mesa Directiva lo haya hecho con mala intención. "No creo que María del Carmen se haya prestado a una situación tan bochornosa de una venganza. Creo que ha sido sorprendida", indicó.

Polémica por banda presidencial

Los exintegrantes del Gabinete Ministerial del saliente gobierno de Francisco Sagasti señalaron como inconstitucional el pronunciamiento de Oficialía Mayor del Congreso sobre el hecho de que el exmandatario no fuera recibido por una comisión del Parlamento para hacer entrega de la banda presidencial

Mediante un comunicado compartido en Twitter por la extitular del Gabinete Ministerial, Violeta Bermúdez, señalaron que, si bien Francisco Sagasti asumió la Presidencia de la República por sucesión, lo hizo con todas las funciones inherentes al cargo por mandato constitucional y ninguna ley puede desconocerlo ni recortar sus funciones.

Al respecto, María del Carmen Alva negó que se haya tratado de una acción planeada en contra del expresidente Francisco Sagasti.

“Fue un tema de protocolo que no se le permitió el ingreso. (…) No fue un desaire”, señaló, y agregó que no se le había comunicado que la entrega de la banda presidencial se realizaría en público.





NUESTROS PODCAST

¿Cómo podemos evitar la propagación de la variante Delta? - Así de claro

La variante Delta, encontrada en Arequipa, se contagia rápidamente por lo que ya estaría expandida en otras regiones del país. ¿Qué se puede hacer para evitar su mayor propagación? Se lo explicamos así de claro.