Yonhy Lescano rechazó la sanción impuesta. | Fuente: RPP

El congresista Yonhy Lescano (Acción Popular) dijo ser víctima de una “cobarde vendetta política” tras la sanción de 120 días de suspensión que le impusieron por supuestamente haber acosado sexualmente a una periodista del Legislativo.

“Hoy me he presentado ante este Congreso que ha venido con la consigna no a sancionar una supuesta marca ética, simplemente a tomar venganza contra el congresista Lescano. (...) Hemos llegado al más bajo nivel de la política, utilizando malas artes para sacar del Parlamento 120 días a un parlamentario”, dijo en conferencia de prensa.

Lescano dijo que la denuncia de acoso en su contra está sustentada en un chat “fraguado”. Según su versión, las capturas publicadas por el periodista Erick Sánchez en las redes sociales fueron acomodadas “para aparentar un acoso”.

El suspendido legislador aseguró que sometió esos pantallazos a un peritaje internacional que arrojó que “no es el chat original de WhatsApp, sino que se modificado”. “Se ha acomodado con intervención humana”, dijo Lescano.

El acciopopulista dijo que la denuncia en su contra se basó en esas capturas de pantalla sin someterlas a un peritaje. “Que el pueblo del Perú sepa que aquí no se ha investigado nada. Se ha hecho sesiones reservadas ocultas y se ha venido a tomar venganza so pretexto de decir que los chats se entregaron con intervención notarial”, refirió.

El Pleno del Congreso aprobó, con 76 votos a favor, 0 en contra y 15 abstenciones, suspender por 120 días a Lescano Ancieta por una denuncia de acoso sexual, tal como recomendó el informe de la Comisión de Ética Parlamentaria.