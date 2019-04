Una periodista denunció a Lescano por acoso sexual. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El Pleno del Congreso aprobó, con 76 votos a favor, 0 en contra y 15 abstenciones, suspender por 120 días al congresista Yonhy Lescano (Acción Popular) por una denuncia de acoso sexual, tal como recomendó el informe de la Comisión de Ética Parlamentaria.

Previo a la votación, la presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez, resumió las conclusiones de la investigación que hizo este grupo parlamentario sobre este caso. En tanto, Lecano insistió en denunciar que es víctima de una "venganza" de parte de sus adversarios políticos.

"Ese informe (de la Comisión de Ética) no evalúa las pruebas que yo he presentado, infringiendo una serie de principios de defensa. Así se quiere tomar venganza y hoy vamos a ver si la representación política es seria o solamente está dedicada a tomar venganza", señaló.



Lescano Ancieta fue acusado por una periodista de acosarla sexualmente mediante mensajes de WhatsApp. El parlamentario negó la imputación y aseguró que su teléfono celular fue manipulado por terceros.

Luego de la denuncia, el legislador enfrenta una investigación preliminar en el Ministerio Público por el presunto delito de acoso sexual. Además fue investigado en la Comisión de Ética, a la cual solicitó una licencia “para demostrar su inocencia”.

"Aquí no se puede mentir y yo me voy a ir con la frente en alto y lo voy a hacer siempre porque no hemos cometido ningún acoso y ninguna falta ética. Acá se ha manipulado, se ha mentido y se ha calumniado para dañarme", dijo antes de la votación.