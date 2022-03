Zamir Villaverde pide reprogramación

El empresario Zamir Villaverde solicitó la reprogramación de la citación que le hizo la Comisión de Fiscalización del Congreso para la mañana de este miércoles 2 de marzo en la que debía responder -en calidad de testigo- en el marco de las indagaciones sobre presuntos hechos ilícitos en el desempeño del cargo del presidente Pedro Castillo.

A través de un documento enviado al presidente de este grupo parlamentario, el empresario argumentó que "no existe un periodo razonable que me permita organizar lo pertinente"; además, citó al Código Procesal Penal para recordar que entre una notificación y la sesión deben transcurrir por lo menos tres días hábiles.

La Comisión de Fiscalización y Contraloría, que preside el congresista Héctor Ventura, había citado para este miércoles 2 al empresario Marco Antonio Zamir Villaverde García, quien ha sido acusado de ser parte de una mafia vinculada al Gobierno.

Según declaraciones de la empresaria Karelim López, Villaverde habría visitado cuatro veces a Palacio de Gobierno y pagado los viajes a los sobrinos e hijo del presidente Pedro Castillo, a cambio de supuestos favores y beneficios.

Otros invitados del grupo de trabajo investigador son Ysmael Rafael Mayuri Quispe, exsubsecretario general del Despacho Presidencial, los empresarios Moore Llens Brunner Ruiz, Silvia Barrera Vásquez y Héctor Antonio Pasapera López, este último representante legal del grupo Arcose.

La invitación se da en el marco de las investigaciones que tiene la comisión para indagar hechos ilícitos de vulneración al principio de transparencia en la actuación y desempeño del cargo del presidente Pedro Castillo y del ex secretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco Castillo, así como de los posibles ilícitos en los que podrían haber incurrido, en ese contexto, ministros de Estado, altos funcionarios, exfuncionarios y empresarios, entre otros.

Zamir Villaverde y su relación con Pedro Castillo

A finales del año pasado, el empresario Zamir Villaverde negó ser amigo del presidente Pedro Castillo luego de que fuera vinculado con Bruno Pacheco y Fray Vásquez Castillo, sobrino del jefe de Estado, aunque reconoció que acudió a Palacio para reunirse con el exsecretario presidencial, según manifestó, para explicarle la postura de los empresarios sobre aspectos económicos.

"No soy amigo del presidente. Mi relación es que lo conocí en Paseo Colón, en la Casa del Maestro, cuando él recién era candidato y es la única oportunidad que he tenido de poder conocerlo y estar cerca de él", señaló.

"Yo no le debo nada a la sociedad ni tampoco a la Justicia. Soy una persona con los mismos derechos y puedo ir a Palacio y solicitar una cita con el secretario para poder hablar temas de interés nacional. No le veo nada irregular porque si fuera su amigo (de Pacheco), no iría a Palacio y registraría mi nombre", agregó en otro momento.

En entrevista con RPP Noticias, Villaverde García también relató que acudió en varias oportunidades a Palacio de Gobierno para reunirse con el entonces secretario presidencial con la finalidad de que se pueda considerar al sector empresarial dentro de las políticas de gobierno para que no se perjudiquen en sus actividades.

"Fueron cuatro visitas en tres días. Fui a visitar a Bruno Pacheco con la finalidad de explicarle como empresario lo que todos los empresarios pensábamos: que se acepte la inversión privada, que se reactive la minería, la inversión, el tema del agro, porque todas mis empresas trabajan con el sector privado", explicó.

