Alberto Beingolea, candidato a la presidencia por el PPC. | Fuente: Andina

Alberto Beingolea, candidato a la presidencia por el Partido Popular Cristiano (PPC) renunció a la presidencia de esta agrupación política, tras los resultados de las elecciones generales del último domingo que dejaron sin inscripción al histórico partido fundado por Luis Bedoya Reyes, al no pasar la valla electoral.

En una carta dirigida a los miembros de la Comisión Política del PPC, y fechada el último martes 13 de abril, Beingolea agradeció "todas las expresiones de afecto" tras su participación electoral; no obstante, señaló que "infelizmente" la cantidad de votos obtenida es lejana a la que aspiraban, "al punto que, siguiendo las disposiciones legales, el partido perderá la inscripción".

"Mi padre me enseñó qe las personas de bien, al ejercer un cargo, asumen las consecuencias si los objetivos no son alcanzados. Por tal razón, presento mi renuncia a la presidencia del PPC, con lo que me honraron estos años", escribió Beingolea, quien presidió el partido desde el 2017.

Según el reporte del conteo de actas procesadas por la ONPE al 99.95%, Alberto Beingolea obtuvo 1'863,290 votos, equivalente al 1.620 % de los votos emitidos y al 1.970% de los votos válidos.

No se aparta del partido

El político pepecista dijo en su carta que "en estas horas difíciles" no se aparta de sus obligaciones partidarias y que "muy por el contrario" lo verán "en primera fila o allí donde las nuevas autoridades dispongan, recolectando firmas, recorriendo calles, difundiendo el mensaje social cristiano, hasta volver".

"Seguiré luchando por un país nuevo y mejor, en lo inmediato, con serenidad y ponderación, al PPC le tocará contribuir a derrotar a los males que amenazan a nuestra patria, con claridad en el discurso, vocación de diálogo y capacidad para encontrar en el rival habitual los factores de coincidencia que nos permitirán construir. Seamos instrumento de paz y unidad. Por el Perú", finaliza la carta.





RPP Noticias te ofrece varias opciones para informarte durante la semana sobre temas de tu interés, desde información de la actualidad política y la emergencia sanitaria por la COVID-19, hasta recomendaciones tecnológicas y de entretenimiento. Suscríbete al newsletter de tu preferencia.

NUESTROS PODCAST

EL PODER EN TUS MANOS | Mejor informado, votas mejor. En este podcast encontrarás información valiosa sobre los procesos electorales en el Perú, información sobre los candidatos para que los conozcas mejor y también capítulos de verificación de datos, porque el poder está en tus manos a la hora de elegir.