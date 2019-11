Mauricio Mulder, Mijael Garrido Lecca y Nidia Vilchez. | Fuente: Congreso/Facebook

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro declaró improcedentes las candidaturas al Congreso de nueve representantes del Partido Aprista en las elecciones del 2020, entre ellos Mauricio Mulder, Mijael Garrido Lecca, Nidia Vílchez y José Pimentel.

El ente electoral determinó que la organización política no subsanó las observaciones encontradas en las designaciones de los candidatos.

El numeral 29.1 del Art. 29 del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020 dispone: “El JEE declara la improcedencia de la solicitud de inscripción por el incumplimiento de un requisito de ley no subsanable, o por la no subsanación de las observaciones efectuadas. Si se declara la improcedencia de la lista de candidatos, esta no se inscribe (…)”.

En la resolución N° 00312-2019, además, se determina que los miembros de la Comisión Política Nacional del APRA, quienes designaron directamente como candidatos a los cuatro mencionados, no se encuentran inscritos en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

"Al no existir ningún miembro hábil para el ejercicio de sus atribuciones en el Registro de OrganizacionesPolíticas, respecto de órgano directivo, esto es, la Comisión Política Nacional de Partido Aprista Peruano, las designaciones directas que constan del acta adjunta carecen de validez y por tanto, deviene en improcedente la admisión de los referidos ciudadanos como candidatos por designación directa del partido", se lee en el documento.

Estos son todos los candidatos cuyas solicitudes fueron declaradas improcedentes:

1. Claude Maurice Mulder Bedoya (candidato Nro. 1)

2. Nidia Ruth Vílchez Yucra (candidato Nro. 2)

3. Mijael Hernán Garrido-Lecca Palacios (candidato Nro. 3)

4. José Germán Pimentel Aliaga (candidato Nro. 5)

5. Marlene Peñaloza Sánchez (candidata Nro. 14)

6. María Luisa Lanatta Pino (candidata Nro. 17)

7. Jaime Bruno Valeriano Codina (candidato Nro. 23)

8. Carlos Edmundo la Cruz Crespo (candidato Nro.31)

9. Nemith Bernardita Gamboa Girón (candidata Nro. 34)

El presidente del JEE Lima Centro, Luis Carrasco, señaló en declaraciones a Canal N, que esta decisión puede ser apelada por los nueve precandidatos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). "Correspondería que formulen una apelación si están en desacuerdo con esta decisión", señaló.