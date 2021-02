Candidatos presidenciales presentan su propuestas sobre salud y pandemia en CADE 2021. | Fuente: Composición

La Edición 2021 del CADE Ejecutivos presentó su bloque electoral en el que cuatro candidatos presidenciales exponian sus ideas sobre salud y pandemia. La selección de los candidatos para el debate se realizó en base a los que contaban con mayor intención de voto en las encuestas nacionales hasta el 20 de enero del 2021. Participaron en esta edición George Forsyth, Keiko Fujimori, Julio Guzmán y Verónika Mendoza.

El primer bloque del espacio electoral cuestionó a los candidatos sobre qué acciones específicas tomarán para acelerar el proceso de vacunación y cuáles son las tres medidas concretas que proponen para brindar un servicio de salud de calidad para todos los peruanos.

GEORGE FORSYTH

Ante la pregunta, el primero en intervenir fue George Forsyth, candidato de Victoria Nacional, quien aseguró que "al ritmo actual de 10 mil vacunas diarias, vamos a terminar de vacunar dentro de 9 años".

Además, aseguró que "no podemos dejar todo en manos del Estado que ha demostrado ser ineficiente y lamentablemente corrupto" y que invocaría al sector privado para apoyar.

"Luego que se haya superado la fase más critica de la pandemia, también ellos puedan comprar las vacunas y de esta forma ayudar al gobierno a salir adelante", mencionó.

Sus otras propuestas iban en torno a la construcción de hospitales y postas médicas, así como la creación de ministerios como el de Planeamiento y Apoyo territorial y de Infraestructura y Transporte. Además, de mencionar su "guerra frontal" contra la anemia y la desnutrición infantil.

KEIKO FUJIMORI

Por su parte, la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori dijo que planea, si llega al Gobierno, "terminar de vacunar a todos los peruanos antes de fin de año". Esta acción, según su propuesta se haría en conjunto con el sector privado.

“Yo no tengo ningún trauma ideológico para saber que salvar vidas es convocar a la empresa privada para seguir apoyando a nuestra gente como ya lo ha hecho durante la pandemia. Sé que la ceguera política de la izquierda y el populismo no les permitirá jamás hacer una alianza de esta naturaleza y que me atacarán por plantear esta salida, pero la salud del pueblo está por encima de todo”, dijo.

Sus otras propuestas incluyen la reforma del sistema de salud y la inversión en investigación científica.

JULIO GUZMÁN

El candidato del Partido Morado Julio Guzmán mencionó que se deben realizar ajustes para lograr una vacunación a fin de año "como lo viene proponiendo el partido hace semanas".

Agregó que su propuesta incluye crear un "zar de las vacunas que le reporte al presidente de la República y al Gabinete Ministerial".

Guzmán resaltó también la importancia de tener un comité de científicos que asesoren permanentemente al presidente.

"Crearemos las bases de un sistema de salud único: homogenizando la base de datos, protocolos. En cinco años tendremos el camino para integración de sistema de salud", afirmó.

VERÓNIKA MENDOZA

La candidata de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, mencionó que lo que "hemos visto en los últimos días es que se pone el lucro y la ganancia por encima del bien común".

"Proponemos un nuevo pacto social para que peruanos y peruanas nos pongamos de acuerdo sobre qué rige, que debería ser el bien común. Nueva Constitución que deje atrás la corrupción", dijo.

Además, agregó que la campaña de vacunación debe ser universal y gratuita y "debe ordenarse en función de criterios epidemiológicos, de la salud, poniendo primero, no al que más plata tiene sino a los más vulnerables, más expuestos y quienes más lo necesitan".

"Garantizar que el Estado sea mucho más proactivo en la adquisición de las vacunas. Se deben tocar todas las puertas, de todos los países y laboratorios sin sesgos ideológicos, sin reparos ni demoras. Lo importante es que sea probada la efectividad científicamente y que los contratos sean transparentes·, finalizó.