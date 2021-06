Foto tomada durante el 2017, en ese entonces Kuczynski era presidente y Fujimori, lideresa de la oposición. | Fuente: Presidencia

El proceso electoral del 2016 tuvo un resultado muy ajustado entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. Las elecciones que se realizaron ese año el domingo 5 de junio mostraron un estrecho margen, el viernes 10 de esa semana, Keiko Fujimori brindó una conferencia de prensa en el que aceptó el triunfo de PPK y aseguró que iban a ser una oposición responsable.

Esa semana hubo mucha prudencia en señalar quién resultaba ganador. El jueves 9 de junio, ONPE terminó de procesar las actas al 100%, de las que contabilizó el 99,77%. Ello resultó en que el economista Pedro Pablo Kuczynski (PPK) se convierta en el virtual ganador al obtener 50,12 % de los votos frente al 49,8 % de su rival Keiko Fujimori.



El domingo 12 de junio, ONPE culminó el conteo de votos al 100% de actas contabilizadas luego de incluir las 173 actas observadas y que fueron revisadas por los Jurados Electorales Especiales (JEE), ratificando el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski de Peruanos Por el Kambio (PPK). La voluntad en las urnas quedaba expresada así: PPK se llevó un total de 8'591,802 votos (50.124% de votos válidos) y Fujimori tuvo 8'549,205 votos (49.876% de votos válidos).



La diferencia final entre ambos candidatos fue de 0.248 puntos, que equivalen a 42,597 votos.

¿Cómo va el conteo en el proceso actual?

Iván Lanegra refirió que el voto del extranjero podría demorar un poco más, debido a que las actas llegan en vuelos, y asimismo recordó que hay votos en zonas rurales muy alejadas. “Tienen que ir por vía fluvial. Ahí podrían demorar un poco. Creo que mañana deberíamos estar muy cerca al 100%”, indicó.



Por su parte, Fernando Tuesta indicó que marcará la diferencia la cantidad de actas que queden por contabilizar al final del procesamiento. “A veces lo que falta contabilizar ya no es significativo en relación a la diferencia entre uno y otro candidato, no lo variaría. Eso va a ser lo importante, más que la última acta que se ingresa. Esto se cierra en el momento en que las actas contabilizadas al noventa y tanto por ciento hagan una diferencia de tal magnitud que lo que queda ya no variaría”, dijo.



PODCAST RPP | Alfredo Torres: el Perú está dividido por la mitad y el ganador lo hará por solo unos miles de votos

El presidente de IPSOS Perú, expresó que todavía no se puede determinar quién ganó la elección.