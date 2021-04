Los 18 candidatos presidenciales tuvieron la oportunidad de debatir de cara a las elecciones generales del 2021. | Fuente: Andina

Los 18 candidatos a la Presidencia de la República tuvieron la oportunidad de ganarse el voto de los electores a solo días de la elección en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Las encuestas revelan todavía un alto grado de indecisión sobre a quién respaldar electoralmente, lo que aumenta la incertidumbre respecto de las dos personas que podrían pasar a la segunda vuelta.



En este escenario de alta volatilidad y desafección generalizada hacia la clase política, se realizaron los debates con los candidatos presidenciales divididos en tres grupos. El último grupo estuvo compuesto por los candidatos: Yonhy Lescano (Acción Popular), Julio Guzmán (Partido Morado), Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Daniel Salaverry (Somos Perú), Ciro Gálvez (RUNA) y Rafael Santos (PPS).

Lescano, Salaverry, Guzmán, Santos, López Aliaga y Ciro Gálvez, de forma virtual, en la última jornada del debate del JNE. | Fuente: Andina

"Un personaje disruptivo"

Para la historiadora Carmen McEvoy, el candidato Rafael Santos fue el “personaje disruptivo que trastornó el debate”. “Cambia la dinámica del debate y lo que siento es que pone contra las cuerdas a los moderadores. […] Pareciera que viene con una libreta que trastorna la energía del debate, incluso desconcentrando a Guzmán que venía con cierta lógica en sus propuestas”, opinó.

En la lectura del analista político Juan de la Puente, los candidatos, a excepción de Rafael Santos, acudieron al debate con un tono moderado. Incluso Rafael López Aliaga. “En el plano simbólico es importante: la contención de López Aliaga. Muchos creían que no iba a ir. Hubiera sido una derrota para él”, dijo.

El candidato Rafael López Aliaga leyó en gran parte durante su intervención en el debate y también dedicó unas palabras a las mujeres peruana. En anteriores declaraciones ha mostrado una actitud de rechazo hacia el enfoque de género. “Lo que dice Guzmán es cierto, cómo un candidato que se la pasa insultando de noche a la mañana aparece leyendo, contenido”, sostuvo De la Puente.

“El debate debe ser algo pedagógico, tiene que venir con un argumento. Este formato, aunque algunos opinan que te desafía, no te deja expresar muy bien por el límite de tiempo. Y a este señor [Rafael López Aliaga] le quedaba tiempo extra. No hay naturalidad, no hay espontaneidad”, dijo McEvoy.

A evaluación de la historiadora, las figuras resaltantes de estos días de debates fueron Verónika Mendoza, Julio Guzmán y Alberto Beingolea, pese a que las encuestas lo tienen abajo en las preferencias. Asimismo, se mostró impresionada de la xenofobia y el autoritarismo vertidos en el discurso de varios candidatos.

Para el balance general de Juan de la Puente, se queda con el mensaje de la voluntad de los actores políticos de resolver el tema de la vacuna. “El próximo gobierno será un gobierno vacunador el 28 de julio para adelante”, dijo. También percibe un consenso en torno al retorno seguro a la escuela cuando la pandemia finalmente ceda en el país. La anécdota de este debate para Juan de la Puente es la respuesta de Keiko Fujimori y Verónika Mendoza a George Forsyth. “Hubo una sororidad entre ambas mujeres”, indicó.

De Soto, Alcántara, Humala, Castillo y Urresti en el segundo día de debate. José Vega Antonio abandonó el debate al inicio. | Fuente: Andina

"Un debate discreto"

En el segundo grupo de debate participaron Hernando de Soto (Avanza País), Daniel Urresti (Podemos Perú), Ollanta Humala (Partido Nacionalista), Pedro Castillo (Perú Libre), Andrés Alcántara (Democracia Directa) y José Vega (UPP), quien decidió renunciar al debate en su primera intervención.

Para el periodista Marco Sifuentes, dicha jornada desaprovechó el formato del debate que incentiva el intercambio de ideas. También dijo que el candidato Hernando de Soto desperdició esta oportunidad de mostrar su figura en el debate. “Es el que tenía más que perder y perdió más: era el único de todos ellos que está en el grupo de seis [para pasar a la segunda vuelta]”, sostuvo y cree que perdió la oportunidad al centrarse en él mismo.

En el caso de Urresti, Sifuentes lo vio incomodo en el debate del JNE, a diferencia del debate organizado por América Televisión. “Imagino que le han dicho que se controle, que se muestre más serio. Algunas propuestas de él son sensatas, se le ve sensato, pero se le ve impostado, que no está cómodo en el rol de ser el sensato del grupo, está más cómodo con ser el comediante”, sostuvo.

Para el analista José Carlos Requena, el debate del martes fue discreto y el que “más brillo sin gran luz en términos relativos” fue el expresidente Ollanta Humala. “El más articulado, se le vio más estadista”, opinó. Al igual que Sifuentes, Requena cree que Urresti buscó moderar su imagen de díscolo.

Asimismo, también consideró que Hernando de Soto era el candidato de quien más se esperaba y el que estuvo menos a la altura. “Termina perdiendo algo de lo que él se ha apreciado, que es el hablarle al informal, de su acercamiento con mineros informales. No sé qué tanto pueda ganar, lo sentí descolocado”, sostuvo.

Una candidatura que también figura en las encuestas es la del profesor Pedro Castillo, de Perú Libre. A opinión de Sifuentes, le fue bien en el debate si consideramos el público al cual él apela. “Es un señor que sale del Perú profundo, Castillo ha sido mucho más claro en sus propuestas. Uno puede discutir de sus propuestas, pero él se le ha visto tranquilo, claro y ha ido ganando cancha”, opinó.

Acuña, Arana, Fujimori, Mendoza, Beingolea y Forsyth en el primer día de debate. | Fuente: Andina

"'No te metas con ellas'"

En el primer grupo del debate estuvieron George Forsyth (Victoria Nacional), Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Verónika Mendoza (Juntos por el Perú), Marco Arana (Frente Amplio), Alberto Beingolea (PPC) y César Acuña (APP).

Lo llamativo del primer grupo fue la manera en cómo se tuvieron que adaptar los candidatos al formato que incentiva la réplica. “Es poco ortodoxo -esto de los tiempos y la gente (candidatos) que se quedaban con segundos para replicar- pero lo que ha causado es que todos los candidatos estén muy atentos y alertas a responder. Hemos visto candidatos que han sabido responder mejor este formato que otros, claramente los que tienen más experiencia en los debates", señaló la politóloga Denisse Rodríguez-Olivari.

Por su parte, el politólogo Omar Awapara consideró que George Forsyth "quedó un poco descolocado" con las respuestas que recibió de parte de las candidatas Verónika Mendoza y Keiko Fujimori cuando intentó cuestionarlas. Pese a esto, Rodríguez-Olivari notó "una mejora" del candidato de Victoria Nacional en los debates.

El periodista Fernando Vivas indicó que titularía la confrontación Mendoza-Fujimori vs. Forsyth: “No te metas con ellas”. A su consideración, también cree que Forsyth se preparó para el debate; sin embargo, no estuvo preparado para luego de atacar a las dos candidatas a la vez, recibir sus respuestas. “Quedó anonadado”, consideró.

Asimismo, dijo que el candidato Alberto Beingolea se quedó con el premio de Mejor Actor de Reparto. “Tuvo una chance de ganar indecisos, se lo ganó merecidamente”, opinó.

"Lo bueno creo que ha sido ver a los candidatos con muchas ganas de convencer a los indecisos. Creo que el formato les permitió salir un poco a la ofensiva y salir en busca de esos votos indecisos, incluso buscando hasta los votos de los rivales. Lo malo fue, sin querer, que en el formato había secuencias que no terminaron de funcionar en la distribución de los tiempos", refirió por su parte Awapara.

