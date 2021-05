Candidato de Perú Libre, Pedro Castillo. | Fuente: Andina

El candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, participó en el debate presidencial, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, y previo a concluir el encuentro agradeció el apoyo recibido durante su campaña.

"Pueblo peruano, gracias por este apoyo, por este respaldo. Les hablo con el corazón en la mano", expresó el aspirante a Palacio de Gobierno, en su mensaje final, desde la ciudad de Arequipa.

"Hoy de cara al Bicentenario es necesario cambiar la triste y negra historia de esta Patria. Creemos importante darle la oportunidad a un hombre andino, sin ningún tipo de discriminacion", sostuvo.

Pedro Castillo dijo también que "lo que es del Perú tiene que ser para el peruano". Asimismo, señaló que, en un eventual Gobierno, se enfocará en los más vulnerables.

"Nosotros pensamos en el más pequeño, en el joven, en el adulto, en el profesional, en el abandonado, en aquellas personas que no tienen voz. No me cansaré de agradecer, lo hago en nombre de mi familia, en nombre de aquellas personas que siempre están poniendo el pecho por el Perú", aseveró.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’:Lancet Global Health publica estudio de seroprevalencia de Sars-Cov 2 en Iquitos