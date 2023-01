Dina Boluarte puede convocar a legislatura extraordinaria si no se aprueba adelanto de elecciones, asegura especialista

El especialista Alejandro Rospilgiosi señaló que la mandataria podría solicitar una legislatura extraordinaria en caso no se apruebe adelanto de elecciones. | Fuente: Presidencia Peru | Fotógrafo: Melina Mejia

El constitucionalista Alejandro Rospigliosi, señaló que Dina Boluarte podría proponer que se aprueben los dos proyectos anunciados en su mensaje a la Nación en una legislatura extraordinaria mediante una agenda única en caso no se apruebe la reconsideración del adelanto de elecciones para octubre de 2023.

Esto sería entre la culminación de la primera legislatura (10 de febrero) y el inicio de la segunda (15 de febrero) para que el Congreso pueda debatirlo en el Pleno y decidir cuál de los dos se aprobarán.

"La presidenta podría proponer que se aprueben estos proyectos de ley en una legislatura extraordinaria que ella lo puede pedir en agenda única entre el 10 y 15 de febrero. Una legislatura extraordinaria la cual podrían aprobarse estos dos proyectos de ley que ella está ofreciendo al país el día de hoy", declaró Rospigliosi a RPP Noticias.

En esa línea, señaló que sería el mejor escenario en la coyuntura actual que "se convoque una legislatura extraordinaria del 11 al 14 de febrero" para que los congresistas "en lugar de irse de vacaciones en la playa, vean estos dos proyectos de ley y vayan al Pleno de frente".

Sobre adelanto de elecciones

Respecto a lo que se va a debatir este lunes 30 de enero, Alejandro Rospigliosi recordó que se necesitan 66 votos para aprobarse la reconsideración y, de protestar, se necesita 87 votos para proceder con el adelanto de elecciones en octubre de 2023 en la primera legislatura y en una segunda "bastaría con 66 votos para ir vía referéndum".

"[El mensaje] se da porque la presidenta ve que no hay avance en el Congreso, hay que ver el derecho parlamentario porque si mañana no se aprueba [la reconsideración] entramos en un punto muerto (...) La conferencia de la presidenta debe hacer reflexionar a los congresistas este entrampamiento no nos lleva a ningún lugar, es buscar soluciones a los problemas del país", comentó en RPP.

En caso no aprobarse, Rospigliosi analizó que sería una demostración del Congreso en no hacer sentir su rol legislativo a la ciudadanía. Asimismo, comentó que es necesario desmarcar "a los malos congresistas" que "no lleguen a ningún consenso".

"Están obligados a buscar consenso, pero se están aferrando al cargo y no quieren dejarlo y eso es inaceptable, tienen en su bolsillo la defensa de la democracia. Si el Congreso no aprueba [la reconsideración] en esta legislatura que culmina el 10 de febrero, tiene la facultad de convocar una legislatura extraordinaria", cuestionó.

Mensaje a la Nación

La presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció la presentación de dos proyectos de ley, con carácter urgencia, en caso el Congreso no apruebe este lunes la reconsideración presentada para que se vuelva a someter a votación el texto sustitutorio que plantea el adelanto de elecciones generales para el mes de octubre del 2023.

¿Qué dicen estos proyectos? El primero plantea el adelanto de elecciones generales en el presente año donde la primera vuelta será en el mes de octubre y la segunda vuelta en diciembre. Esta iniciativa también contempla el recorte del mandato en el cargo de presidente, congresistas y parlamentarios andinos.

El segundo proyecto planteará que el próximo Congreso que resulte elegido se encargue de una reforma total de la Constitución de 1993, mediante la Comisión de Constitución. De aprobarse en el Parlamento, la propuesta será sometida a referéndum "para que el pueblo decida si la reforma total se aprueba o no".

En esa línea, la presidenta Dina Boluarte declaró que esta propuesta "calza perfectamente" con el pedido de congresistas de izquierda de una Asamblea Constituyente. Añadió que "todas las personas e instituciones podrán presentar sus anteproyectos o sus aportes al Congreso de la República".