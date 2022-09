¿El debate electoral fue una oportunidad perdida? Estas son las impresiones de los especialistas

Los ocho candidatos a la alcaldía de Lima tuvieron la oportunidad de exponer sus propuestas con miras a las elecciones del próximo 02 de octubre. | Fuente: Foto: Andina

Los candidatos al sillón municipal de Lima Gonzalo Alegría (Juntos por el Perú), Yuri Castro (Perú Libre), Omar Chehade (Alianza Para el Progreso), George Forsyth (Somos Perú), Elizabeth León (Frente de la Esperanza), Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Daniel Urresti (Podemos Perú); participaron este domingo del debate electoral organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, con miras a las Elecciones Regionales y Municipales 2022 a desarrollarse este 02 de octubre.

La actividad que tuvo dos horas de duración, estuvo dividida en cuatro bloques: pregunta ciudadana, duplas entre candidatos, preguntas SI/NO de la sociedad civil y visión de ciudad, así como palabras finales.

¿Cómo fue el desempeño de cada uno de los candidatos? Analistas y expertos en materia política nos ofrecen sus impresiones de un debate esperado y crucial pues, resulta clave para que las y los electores determinen su voto.

"Ninguno de los candidatos ha logrado responder las preguntas que generaron tanto el público como los propios moderadores. Ha sido un debate bastante desordenado, se ha desaprovechado el formato de réplica. En general ha sido un mal debate, poco interesante", sostiene la politóloga Katherine Zegarra.

No es la única con esta apreciación. El politólogo Gianfrnaco Vigo, califica el desempeño de los candidatos como una oportunidad perdida. "Si hay una palabra para describir el debate sería decepción. No creo que este evento haya servido para que los ciudadanos definan su voto de manera informada, sumado a que el formato no ha permitido el intercambio de ideas, sino más bien la lectura de paporretas. El debate ha sido la perfecta muestra de la crisis que sufre nuestra clase política en todos sus niveles. La renovación de cuadros se vuelve urgente y evidente.

Añade que "ningún candidato aprovechó la oportunidad para captar la atención del electorado. En ese sentido recomiendo a los electores estar pendientes de los movimientos de los candidatos en esta semana, es vital apostar no solo por un candidato, sino por un equipo realmente ejecutivo".

Por su parte la politóloga Paula Távara señala: "este debate nos ha reafirmado que hay pocas propuestas que comprendan realmente la dimensión de lo municipal en los diversos candidatos, sobre todo en los que están punteros. Las distintas candidaturas están centradas en hacer promesas que atraigan votos, que en tener claridad sobre cuál es la gestión que se hace desde los municipios. Es lamentable que no hayamos tenido respuestas en torno a temas importantes sobre el acoso, la violencia de género. La agenda de las candidaturas no está centrándose en los problemas más importantes", indicó.

Finalmente, Guido Valdivia, exministro de Vivienda muestra su preocuación por la falta de una visión integral para la capital del país.

"Los candidatos a la alcaldía de Lima no han expuesto una propuesta integral sobre la gestión de la metrópoli, sino iniciativas fragmentadas, algunas de las cuales no corresponden a la función municipal. Solo un candidato mencionó tangencialmente la necesidad de implementar el Plan de Desarrollo Metropolitano al 2040 recientemente aprobado, pero nada más allá", sostiene.

Este 02 de octubre más de siete millones y medio de electores y electoras hábiles de Lima metropolitana de acuerdo al padrón electoral, elegirán a su nueva autoridad edil para los próximos cuatro años.