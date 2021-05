Alex Paredes, virtual congresista de Perú Libre por Arequipa. | Fuente: Andina

Alex Paredes, virtual congresista de Perú Libre de Arequipa, indicó que si bien está de acuerdo con la Ley de Reforma Magisterial, hay aspectos que se podrían revisar. En conversación con RPP Noticias, afirmó que uno de ellos sería los ascensos de las escalas, de acuerdo a la meritocracia.

“Nos convocan a proceso de evaluación de ascenso, nos ofrecen 50 mil plazas en las diversas escalas, nos presentamos 150 mil profesionales. Quieran o no, 100 mil así nos preparamos, no vamos a ascender y eso no es meritocracia. Meritocracia es que pongas puntaje X y todo aquel que llega al puntaje, asciende. Bajo este mecanismo, eso tiene que ser revisado, no es meritocracia", indicó.



Paredes recordó que la anterior Ley del Profesorado también contemplaba la evaluación, pero indicó que nunca se hizo. “La Ley tiene mínimo tres criterios: mérito, antecedentes y desempeño en aula”, manifestó.



Segunda vuelta



Consultado por la amplia preferencia que le lleva el candidato Pedro Castillo (44,8%) a Keiko Fujimori (34,4%), según la encuesta de IEP, el congresista electo indicó que estos resultados “no son un derrotero en nuestro actuar en segunda vuelta”.



“Como dice el lenguaje deportivo, equipo que gana no se cambia. Si la forma de hacer campaña nuestra fue de cercanía a la población y nos dio resultados óptimos, tendremos que estar en ese camino. Eso es lo que estamos haciendo en las regiones del país. Una fortaleza de esta campaña en primera vuelta y segunda vuelta es el conglomerado de maestros de todas las regiones que estamos saliendo a caminar barrio por barrio, caserío por caserío”, indicó.

