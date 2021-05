Álvaro Vargas Llosa en el programa especial de La Rotativa del Aire desde Arequipa. | Fuente: RPP Noticias

El periodista Álvaro Vargas Llosa aseguró que su padre, el Nobel Mario Vargas Llosa, y él no le “han regalado” su voto a la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular. En entrevista con RPP Noticias, aseguró que en un eventual gobierno de Fujimori serán muy vigilantes.

“No le hemos regalado el voto. Somos personas muy vigilantes, si en el gobierno se produjera alguna violación de los compromisos que ha estado asumiendo a lo largo de su campaña, tendríamos que adoptar una posición crítica, pero yo estoy convencido de que eso no va a ocurrir, porque le creo a Keiko Fujimori. Ella ha pasado por una proceso de maduración muy importante”, dijo.

“He tenido la ocasión de conversar con ella y de observar lo que ha pasado en los últimos años, es muy evidente que el fujimorismo ha sufrido una erosión muy significativa por los errores que se han cometido, a través del manejo de la mayoría parlamentaria. Creo que la erosión del voto fujimorista se debe más a esos cinco años que al régimen de los años 90 donde ella tuvo escasísima o nula participación”, añadió.

Leopoldo López

Vargas Llosa explicó que hubo un incidente en el ingreso de Leopoldo López al país. “Él tiene un documento español, no es un documento venezolano. El Gobierno español le ha otorgado un documento que es oficial del Estado para que pueda viajar. Con ese documento ha ingresado sin problema a EE.UU., Ecuador, Colombia. Al llegar al Perú, algo pasó. […] Me llamó y me dijeron que le habían quitado el documento y le habían dicho que espere ahí. Esa espera se había vuelto una espera complicada porque no había una explicación”, dijo.

Además, dijo que sí cree que el mensaje que pueda traer Leopoldo López puede tener un impacto en el electorado. “En un sector amplio sí, hay un Perú lucido respecto a este problema. El progreso notable de Keiko en las encuestas implica que hay un sector de la población que entiende que hay un riesgo que el Perú caiga en sistema semi chavista”, manifestó.

Asimismo, cree que hay una percepción equivocada sobre el modelo boliviano. “En el sur hay una percepción errónea de lo que fue el gobierno de Evo Morales, que no solo fue una dictadura, sino que en términos económicos creó problemas muy graves porque mató la inversión privada”, dijo.

