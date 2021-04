Ciro Gálvez se contagió y superó la COVID-19 hace poco. | Fuente: Andina

El candidato presidencial por Renacimiento Unido Nacional, Ciro Gálvez, negó que hubiera insultos en su intervención en quechua durante el debate presidencial, en el que participó de forma virtual. En diálogo con RPP Noticias, afirmó que algunas de sus palabras sí fueron enérgicas.

“Algunas palabras fueron un poco enérgicas que al final del debate me hicieron daño los pulmones”, indicó el candidato que participó a través del zoom, debido a que todavía está en proceso de recuperación de la COVID-19.



Gálvez indicó que su intervención en quechua fue espontanea, debido a que es un idioma “sentimental y emotivo”. Gálvez fue consultado por una de sus frases en quechua en la que afirmaba que iba a utilizar su huaraca para castigar a los políticos, respondió que se trataba de frases “jocosas en el quechua”. “Es otra cultura, otra forma de ser”, manifestó.



Es la sexta vez que Gálvez candidatea a un cargo público. Al respecto, el candidato manifestó que financiar una campaña electoral es muy costoso y él no contaba con los recursos. “La gente no sabía que yo existía, hoy agradezco que los medios son mucho más democráticos y me han dado la oportunidad de expresas mis sentimientos”, indicó.



Pese a que su intención de voto, según las encuestas, es muy bajo, el candidato Ciro Gálvez se mostró optimista que en un eventual gobierno suyo tendrá la voluntad de convocar a todos los lideres para iniciar un gobierno de consenso.



PODCAST RPP | Estafas por Internet: ¿Qué debemos saber?

La inseguridad pasó de las calles al plano tecnológico. Según ASBANC, 38% de fraudes en las tarjetas se dieron por internet.