Elecciones 2021: ¿Cómo piensan rendir cuenta de sus promesas electorales los candidatos presidenciales en un eventual gobierno?

El próximo 11 de abril se realizará las elecciones generales. Partidos plantean sus propuestas para rendir cuenta del cumplimiento de sus promesas electorales. | Fuente: Andina

Un factor clave en estas Elecciones 2021 es la rendición de cuentas. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) plantea en su Formato Resumen de Planes de Gobierno que los partidos políticos que intentan llegar a ser gobierno, con su respectivo candidato presidencial, propongan ellos mismos la manera como informarán sobre el avance de sus promesas electorales.

Esta disposición se encuentra en el reglamento del JNE aprobado en la Resolución N.° 0330-2020-JNE, y se pide que la organización política detalle la forma como “brindará información periódica a la ciudadanía sobre el cumplimiento de las propuestas consignadas en los planes de gobierno”, si es que llega a ganar el proceso electoral. Sin embargo, Luis Nunes, analista político, indica que se trata de una propuesta que debe ser mejorada.

“El jurado invoca, pero creo que en un país tan informal, donde el papel aguanta todo y la palabra también, se debe precisar más tanto lo que significa rendir cuentas como monitorear el plan de gobierno”, comentó a RPP Noticias.

Y es que, como señala José Villalobos, director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral, en nuestro país un político que es elegido presidente solo rinde cuentas de su gestión en el mensaje a la Nación que da el 28 de julio. “No hay otros espacios u otros mecanismos que en la ley prevean que el gobierno deba rendir cuentas de los planes, obras o políticas que ha ejecutado”, indicó.

El Jurado Nacional de Elecciones pide las propuestas de rendición de cuentas, pero los partidos no están obligados a cumplirlas. | Fuente: Andina

Una mirada a las propuestas de los candidatos

Haciendo una lectura de los planes de gobierno, la mayoría de partidos con fórmula presidencial ha planteado diversas propuestas de rendición de cuentas. Estas van desde la creación de un ministerio, una agencia, un tablero de monitoreo, y una página web, hasta la designación de un funcionario exclusivo que informe a la población al respecto.

Luis Nunes consideró que más que crear instituciones, se debería revalorar el trabajo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) y darle un rango mayor porque “la mayoría de los países desarrollados tienen entidades dedicadas a pensar ese país a futuro”.

Al respecto, Távara indicó que el Ceplan acompaña y regula el cumplimiento de las políticas públicas o el acuerdo nacional y podría cumplir las funciones para la rendición de cuentas “sin necesidad de los altos incrementos presupuestales que podría ser crear nuevas agencias”.

A continuación, así es como los partidos plantean hacer seguimiento de sus propuestas:

- Fuerza Popular: la PCM tendrá a su cargo la designación de un funcionario que se encargará de ver el cumplimiento de este plan de gobierno y de informar periódicamente a la ciudadanía de los avances o retrasos del mismo, con total autonomía.

- Podemos Perú: crear una Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas. Verificará que las propuestas contenidas en el Plan de Gobierno sean incluidas en los planes de cada dependencia del Gobierno Central. Realizará monitoreo y evaluación constante. Dependerá de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

- Partido Nacionalista: la PCM conformará un Comité de Gestión del Cumplimiento del Plan de Gobierno. Se construirá un Tablero de Control de Mando para puntualizar todas y cada una de las propuestas contenidas en el Plan de Gobierno. Se marcarán tiempos, metas, responsables y avances.

- Victoria Nacional: se plantea la creación del Ministerio de Planificación y de un centro de gobierno, a fin de realizar el seguimiento y monitoreo de las metas planteadas de los tres niveles de gobierno.

- Partido Morado: publicará en forma permanente y con actualización trimestral un Tablero de Control de los indicadores relacionados a los objetivos estratégicos. Se publicará tres meses antes de la fecha de elecciones una reseña de lo realizado durante la administración.

- Avanza País: apoyará la creación de un observatorio de cumplimiento de planes, neutral e independiente del gobierno que tendrá a su cargo informar a la opinión pública sobre avances, retrasos y distorsiones en la ejecución de las propuestas del plan.

Especialistas recomiendan a electores que se informen bien y conozcan a sus candidatos para elegir por quien asegure cumplir sus promesas electorales. | Fuente: Andina

- Somos Perú: propone poner a disposición de la ciudadanía el Sistema de Seguimiento de Promesas Presidenciales que estará a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros. Este sistema integrará a todas las entidades responsables de cada una de las propuestas planteadas.

- Frente Amplio: al menos una vez cada mes proponen realizar sesiones descentralizadas del Consejo de Ministros con encuentros con la ciudadanía, en las diversas regiones y provincias del país, rindiendo cuentas de las políticas e inversiones ejecutadas en esos territorios

- Perú Patria Segura: se llevará a cabo mediante la elaboración de un Informe semestral sobre el cumplimiento del Plan de Gobierno el mismo que, será de acceso público mediante la visita a la Pagina Web oficial de la Agrupación Política. El Informe en mención será auditado por una Entidad Internacional independiente del Gobierno.

- Renovación Popular: anualmente el Presidente informará en el Discurso de 28 de julio, sobre el cumplimiento del presente Plan de Gobierno, ante la representación nacional.

- Acción Popular: si bien no tiene información en su Plan de Gobierno sobre este punto, informaron a RPP que “se realizará durante la gestión un control a través de audiencias públicas y al terminar nuestra administración se presentará un Documento de Balance de Gestión, tal como lo entregó el Presidente Valentín Paniagua al término de su mandato”.

Un pedido repetido



La politóloga Paula Távara recuerda que este pedido que hace el JNE no es nuevo y se ha realizado en otros procesos electorales. El problema es que no se aplica cuando se inicia el gobierno, ya que no es obligatorio.

“Hoy en día no existe ninguna garantía respecto al cumplimiento de las propuestas de rendición de cuentas en términos legales o sancionadores, precisamente porque no existe una obligación de cumplir con el plan de gobierno por parte de los partidos que ganan el proceso electoral”, indica.

Llegado a este punto, ¿Qué les queda a los electores? Solo confiar en la palabra del candidato.

Villalobos explica que no es obligatorio cumplir los planes de gobierno, pues pueden variar según el contexto político, económico y social, pero hay ciertos aspectos que deben permanecer. “Sin embargo, no deberían cambiar sustancialmente. De lo contrario podríamos decir que el candidato nos mintió con sus propuestas. ¿Qué garantiza? Debe garantizar la palabra del candidato de cumplir lo que ofrece”, advirtió.

En ese sentido, los electores tienen la responsabilidad de tomarse un tiempo para conocer a sus candidatos, señala Távara, “para identificar su compromiso ético y democrático”.

NUESTROS PODCAST

"Espacio vital": Estudios en Sudáfrica probaron que la vacuna contra la COVID-19 de Novavax no es eficaz contra la variante del virus descubierto en dicho país. ¿Todas las vacunas desarrolladas han presentado los mismos resultados?