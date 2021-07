Elecciones 2021: ¿Cuáles son las principales dudas que debe disipar Pedro Castillo tras asumir el 28 de julio?

Pedro Castillo flanqueado por su vicepresidenta, Dina Boluarte y Aníbal Torres, asesor legal de Perú Libre. | Fuente: AFP

Antes de ganar la segunda vuelta de las Elecciones 2021, Pedro Castillo moderó el discurso que pregonó durante toda la campaña de primera vuelta e incluso 'suavizó' algunas de sus propuestas más extremas para ganar el voto popular. Esta actitud, sumada a la poca disposición del profesor para dar declaraciones, hacen que las dudas acerca de cómo será realmente su gobierno después del 28 de julio permanezcan.



Las principales dudas están en el aspecto económico, aseguran los especialistas. La propuesta de descentralizar el Ministerio de Economía y el temor originado por el ideario de Perú Libre que el partido presentó a manera de plan de gobierno a finales de 2020 han permanecido en los peruanos, a pesar de los intentos de Pedro Castillo por rodearse de políticos como Pedro Francke y enviar un mensaje a Julio Velarde para que se quede en el Banco Central de Reserva (BCR).

"Esas dudas no fueron totalmente despejadas por dos razones: en primer lugar porque estamos ante una propuesta de cambio y eso supone adentrarnos en una nueva etapa en el Perú en el cual es razonable encontrar toda serie de dudas, especialmente en la mitad que en la segunda vuelta no se mostró favorable a la propuesta de cambio de Pedro Castillo", sostiene Santiago Mariani, profesor de Ciencias Política de la Universidad del Pacífico. "Pero por otro lado, la mitad que sí se expresó a favor, espera que esa propuesta de cambio, a diferencia de lo que ha ocurrido en las últimas décadas, sí se transforme políticamente en un cambio que hasta ahora no se ha producido, especialmente ahora con todas las demandas pendientes que hay y que ha generado la pandemia", agrega.

"Si dudaste en la campaña, dudas en el gobierno", comenta por su parte el analista político Fernando Vivas sobre si se acentuarán estas dudas luego de la proclamación del profesor el 28 de julio. En su opinión, la falta de experiencia de Pedro Castillo en cargos de elección popular podría llevar a cristalizar algunas de las dudas que existen sobre su gobierno, sobre todo en lo que a toma de decisiones se refiere. "Sí será desagradable y despertará dudas y sensación de inseguridad e inestabilidad que haya alguna contramarcha que haga revertir algunas decisiones que parezcan no solo buenas, sino determinantes, [y que todo eso pase] porque [Pedro Castillo] tiene una alianza precaria o una personalidad que todavía se está adaptando y no está a la altura de un reto tan grande".

Y si bien las dudas que saltan con mayor frecuencia tienen que ver con la economía o el cambio de Constitución, también son aquellos temas que no se han mencionado los que nos deberían preocupar, asegura la abogada especialista en gestión pública Teresa Santillán. "El ordenamiento territorial, el enfoque de género en la currícula escolar, el medio ambiente... estos temas no son menos importantes, por el contrario, es algo en lo que debemos enfocarnos y a lo que Pedro Castillo debe dar respuesta".

Los 'Dinámicos del Centro' y el Congreso de la República

La investigación de los 'Dinámicos del Centro', que involucra a integrantes de Perú Libre, también es un pasivo importante del partido por el que postuló Pedro Castillo. "Él debería deslindar con ellos y generar la investigación, nosotros debemos estar vigilantes", señala Teresa Santillán.

¿Podría ser el caso de los 'Dinámicos del Centro' algo que Pedro Castillo podría aprovechar a su favor? Fernando Vivas opina que sí. "Si tenemos a un partido y a un dirigente, Vladimir Cerrón, que en algún momento van a hacer exigencias que al gobierno de Castillo le parezcan inapropiadas y hasta le puedan sonar a extorsión, tener a este grupo atribulado con una investigación en el Ministerio Público puede ayudar a zanjar con ellos y a tenerlos más controlados".

Para los especialistas, genera más dudas la bancada oficialista, que en la previa se ha mostrado dividida entre un grupo leal a Pedro Castillo y otro leal a Vladimir Cerrón. "[Castillo] debe mantener cohesionada a su bancada y sumar nuevos socios que apoyen las políticas que va a impulsar", sostiene Santiago Mariani, quien pide no olvidar el rol que va a jugar la oposición en el Parlamento. "Al igual que ocurrió en el año 2016, vemos que la oposición no quiere hacer ningún tipo de concesión ni quiere dejar que la democracia en el Perú se consolide. Ese será un tema importante", agrega.

En este punto concuerda Teresa Santillán sobre la incógnita que transmite la bancada de Perú Libre en el próximo Congreso. "Yo sí creo que la división de la bancada de Perú Libre, y más aún con un Congreso fragmentado, le va a costar a Pedro Castillo. Va a ser muy complicado que él negocie algunas propuestas legislativas que se le pueda otorgar al Ejecutivo o viceversa. Se le viene la cuestión de confianza a su gabinete y ahí hay cosas que él ya tendría que negociar con las otras bancadas a efectos de que le permitan trabajar".

En ese sentido, Santillán vislumbra un futuro inmediato no favorable: "Lamentablemente lo que estamos viendo es que hay una postura de varios políticos que van a ingresar a este nuevo Congreso que buscan una permanencia corta de Pedro Castillo, lo que anuncia mucho más resquebrajamiento de nuestra democracia".