Emporio comercial de Gamarra | Fuente: Produce

La Coordinadora de Empresarios de Gamarra expresó este lunes su "enérgico rechazo" a la propuesta "dictatorial" del candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, y señaló que "viene ahuyentando la inversión".



A través de un comunicado, la organización aseguró que los planteamientos de Pedro Castillo confunden al elector y estarían poniendo en riesgo la estabilidad económica y laboral del emporio comercial.



"Empresarios, empredendores, proveedores, socios y colaboradores de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra queremos expresar a la opinón pública nuestra profunda preocupación por el momento política-electoral que atraviesa nuestro país", indicó.



Además, la Coordinadora de Empresarios de Gamarra destacó que tiene el deber moral de defender la democracia y la libertad en todos su ámbitos.



"Desde nuestro emporio comercial- que nació y creció sin ayuda gubernamental-le decimos No a las estatizaciones, No a las propuestas que resultaría trágficas para la Nación y No a quienes pretender convertirnos en una nueva Venezuela, ensayando modelos fracasados desde el poder", expresó.

"Rechazamos estas medidas dictatoriales"



En entrevista con el programa La Rotativa del Aire Edición Tarde , el presidente de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra, Diógenes Alva, insistió en rechazar las propuestas de- Pedro Castillo y consideró que el exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, quiere llegar al gobierno.



"Nosotros rechazamos todas estas medidas dictatoriales que amenazan a la economía del país, amenazan todo (...) queremos seguir con nuestra economía flotante y queremos seguir con nuestra mano de obra flotante y no ir a otro país a llorar así como están los venezolanos", manifestó el empresario y destacó que el país merece respeto y crecer económicamente.





"El poder en tus manos": Los planes de gobierno más urgentes que tendrá que acometer el próximo gobierno tienen que ver sin duda con la pandemia y un plan de vacunación rápido, masivo y seguro.

