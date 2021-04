Elecciones 2021

Julio Guzmán (Partido Morado), Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Rafael Santos (Patria Segura). | Fuente: EFE

El candidato presidencial del Partido Morado, Julio Guzmán, aseguró este jueves que los candidatos de Patria Segura, Rafael Santos, y el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, coordinaron su participación en el tercer debate presidencial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).



En entrevista con el programa La Rotativa del Aire de RPP, Guzmán aclaró que calificó a Santos como "el chaleco" de López Aliaga al recibir ataques constantes durante las intervenciones. Además, argumentó que una "práctica común" del candidato de Renovación Popular es "mandar a sus abogados y matones" para "amedrentar a alguien".



"Estaba clarísimo que el señor Santos estaba coordinado con el señor López Aliaga, no es una coincidencia que ese mismo día el señor López Aliaga haya dado una conferencia de prensa diciendo que iba a denunciar a cualquiera que lo atacara y fue al debate con una actitud de no meterse con nadie, pero tenía al costado su fuerza de choque (...) pero qué extraño este señor que está atacando a todo el mundo y el señor López Aliaga calladito, me quedó clarísimo que estaban jugando en pared", dijo.



"Vamos a estar en segunda vuelta"

En relación al simulacro de votación Datum que pone en primer lugar a Yonhy Lescano (Acción Popular), Julio Guzmán señaló que le hubiera gustado que las encuestas hubieran recogido los resultados del debate presidencial de JNE para "tener una idea clara de lo que está pasando".



"Esto se va a definir en los últimos tres días y los peruanos están en este momento reflexionando sobre las propuestas. Si los peruanos votan sobre las bases de propuestas, los morados vamos a estar en segunda vuelta. Todo puede cambiar y seguiremos adelante convenciendo a los peruanos que tenemos que apostar por una opción seria y responsable", afirmó.



Asimismo, Julio Guzmán consideró que los resultados de las encuestas variarán de todas maneras, ya que, indicó, las propuestas de Rafael López Aliaga y de Yonhy Lescano llevarán al país al abismo.



"El poder en tus manos": El candidato presidencial de Victoria Nacional, George Forsyth, dijo que la corrupción afecta directamente la salud de los peruanos, en concreto a los índices de anemia en niños. Sus declaraciones fueron sometidas al fact checking de RPP Verifica.



