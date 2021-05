Elecciones 2021: Estas son todas las preguntas ciudadanas que respondieron Pedro Castillo y Keiko Fujimori

Los líderes de Perú Libre y Fuerza Popular enfrentaron sus principales propuestas en el último debate de la segunda vuelta. | Fuente: Andina

Los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori respondieron este domingo a las principales preguntas de la ciudadanía en temas de salud, economía, educación, lucha contra la corrupción y derechos humanos. Estas interrogantes formaron parte del último debate presidencial que se desarrolló en el aula magna Simón Bolívar, de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) de Arequipa.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recibió hasta el martes 25 de mayo más de mil interrogantes de los electores, de las cuales 10 fueron seleccionadas para ser formuladas durante este debate presidencial. Los líderes políticos Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) respondieron dos preguntas por tema, empezando desde el segundo bloque.

El debate presidencial organizado por el JNE contó con 6 bloques: Perú del bicentenario; Salud y manejo de la pandemia; Economía y promoción del empleo; Educación, ciencia e innovación; Lucha contra la corrupción e integridad pública; y Derechos humanos, políticas sociales y atención a poblaciones vulnerables.

A una semana de la segunda vuelta del 6 de junio, estas son las 10 preguntas ciudadanas que respondieron los presidenciables Pedro Castillo y Keiko Fujimori:

Bloque II: Salud y manejo de la pandemia

1. La pandemia ha demostrado el precario estado de nuestro sistema de salud pública, no solo a nivel de infraestructura sino también en cuestión de capacidad de personal y prevención. Por eso, en un eventual gobierno suyo, ¿cómo potenciará la red primaria de atención de las postas y los hospitales regionales? ¿Con qué recursos? ¿Reconoce a la empresa privada como un aliado?

El candidato Pedro Castillo señaló importante contar con el apoyo "de alguna u otra forma" del sector privado en salud, sin embargo, enfatizó que es el Estado el principal responsable de la salud pública. "¿Por qué no un resonador magnético en cada centro de salud para detectar a tiempo las enfermedades de los compatriotas? A partir de ahí estructurar qué enfermedades tienen los peruanos y acercar al Estado para que a través de las postas con profesionales capacitados y equipamiento, haya una atención inmediata y a través de este mundo digitalizado se vea inmediatamente qué problemas tiene una comunidad en cada rincón del país", dijo.

Por su lado, Keiko Fujimori cuestionó las acciones tomadas por el gobierno de Martín Vizcarra frente a la atención primaria y la pandemia. "En medio de esta pandemia todos los peruanos debemos estar unidos. Se convocará a las iglesias, a los gobiernos regionales, a las municipalidades a las universidades y por supuesto a la empresa privada que quiera colaborar para construir plantas de oxígeno, para el proceso de vacunación, para quienes quieran ayudar en la reapertura de la atención primaria", añadió.

Castillo y Fujimori hablaron sobre cómo mejorar el primer nivel de atención en salud. | Fuente: Andina

2. La pandemia ha generado caos y problemas a la salud como estrés, depresión, ansiedad y duelos inconclusos que han enlutado a muchas familias que no se encontraban preparadas para esta situación. En ese sentido, ¿qué estrategias de salud mental piensa fomentar durante su gobierno y cómo las hará viables?

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sostuvo que creará nuevos espacios y centros comunitarios en "alianza" con las municipalidades para atender la salud mental. "Quiero expresar mi profundo pesar a quienes han perdido un familiar por el COVID-19 y para ellos anunciamos Bono Oxígeno. Se les entregará 10 mil soles a cada familia que ha perdido un ser querido por la incapacidad de los últimos gobiernos por no haber podido manejar esta pandemia. Sabemos que esto no le devolverá a su familiar, pero por lo menos tendrán, ustedes, un apoyo por parte del Estado", agregó.

A su turno, Pedro Castillo, líder de Perú Libre, indicó que el Estado no puede acercarse solo económicamente a la población. "El Estado tiene que estar permanentemente al lado de la familia, dentro y fuera del hogar. (...) Hay niños que observan cómo muere su hermano, su padre y cómo grita la familia, hay que hacer una cruzada nacional haciendo un llamado a los profesionales como los psicólogos para ayudar a superar ese problema psicológico, porque si no tratamos eso y hacemos que solo piensen en el dinero no vamos a tener personas que contribuyan con su familia y se recuperen socialmente", acotó.

Bloque III: Economía y promoción del empleo

3. En el marco de un cambio de tipo de economía extractiva, ¿qué medidas plantea para industrializar algunos sectores con el fin de añadir valor agregado a nuestras materias primas apuntando al desarrollo tecnológico y generación de empleo?

El candidato Pedro Castillo señaló que es importante convocar a los "expertos", como ingenieros agrónomos, "para construir las grandes cuencas hidrograficas y sostener en el tiempo estos grandes proyectos y generar empleo para que también sea sostenible la cosecha de agua. Y que estos profesionales realicen un trabajo descentralizado con los expertos en transportes, expertos en construir hospitales, escuelas y las vías de comunicación y ser fiscalizado en tiempo real desde el gobierno central".

La candidata presidencial Keiko Fujimori respondió: "Sabiendo que los precios de los metales van a subir a nivel internacional, por eso hemos planteado dos propuestas fundamentales. 'Minería para el agro', para que a través de una contribución adicional, un aporte solidario, estas empresas puedan financiar la construcción de reservorios y canales de irrigación para nuestros hermanos agricultores. Pero sabiendo también que hay mucha pobreza y que miles de familias se han afectado en media de esta pandemia hemos lanzado la propuesta 'Canon para el pueblo', 40% de los presupuestos serán dirigidos directamente a las familias". Fujimori, también se refirió a la reorganización de la Sutran en Transportes.

4. Bien sabemos que el turismo es una gran cadena que desarrolla la economía del país, sin embargo, a raíz de la pandemia el ingreso no solo de hoteles, restaurantes y artesanos fueron afectados drásticamente, ¿qué propone, usted, para reactivar el sector que fue olvidado en los últimos años?

La candidata Keiko Fujimori se refirió a los países como Estados Unidos que tienen más del 60% de progreso en la vacunación contra la COVID-19. "Ellos están listos para venir, lo que hace falta es que nuestro país se adapte para la llegada de turistas, por eso he señalado que la vacunación tiene que priorizarse justamente en este sector para que todos los turistas del extranjero puedan venir con seguridad y puedan venir a invertir y gastar en nuestro país", comentó.

"Creemos importante que el turismo no solo tiene que impulsarse con fines de lucro sino tiene que impulsarse desde la escuela, que nuestros niños conozcan su realidad, el entorno de su región y localidad, que valoren lo que tenemos. (...) Te resulta más barato un vuelo aéreo de Lima al Cusco que de Cusco a Machu Picchu, por eso es necesario revisar esos contratos con esas empresas abusivas", dijo el candidato Pedro Castillo.

Los líderes de Perú Libre y Fuerza Popular señalaron cómo repotenciarán la economía | Fuente: Andina

Bloque IV: Educación, ciencia e innovación

5. Vivimos en un país donde existen muchas personas que tienen la capacidad de crear y desarrollar tecnología, pero el Estado no los apoya. ¿Qué estrategias propone su gobierno para apoyar en el desarrollo de tecnologías e innovación en el Perú?

La aspirante a la presidencia Keiko Fujimori habló de las "pocas patentes mundiales" que tiene el Perú en comparación con el resto del mundo, incluso con otros países de la región. Y para impulsar la tecnología señaló: "Considero que podemos dar incentivos tributarios de tal manera que premiemos a aquellas empresas que inviertan y logren tener éxito".

Por su lado, Pedro Castillo propuso "hacer una convocatoria nacional en el marco de los universitarios para que salgan y regresen al país para impulsar el desarrollo tecnológico y científico en todos los rincones, en coordinación con las municipalidades, gobiernos regionales". Y añadió: "No ha habido gobiernos que impulsen [el desarrollo tecnológico], en el Congreso ha habido muchas comisiones de Educación y les ha importado un pepino la educación del pueblo peruano. Creemos importante que el desarrollo empieza por la Educación, darles un presupuesto real a los jóvenes talentosos".

6. La pandemia ha evidenciado la enorme diferencia entre la educación rural y la urbana. En las zonas rurales hay poco acceso a internet, las escuelas no tienen computadoras, los padres desconocen el uso de las TIC's, los maestros hacen el trabajo itinerante muchas veces arriesgando su vida. ¿Qué hará su gobierno para poder acabar con esas brechas y de qué manera se mejorará la condición laboral del docente?

El líder de Perú Libre, Pedro Castillo, aseveró que el servicio de internet tiene que ser una prioridad del Estado. "El año pasado la estrategia frustrada y fracasada de Aprendo en casa, eso se vio no solamente en Loreto sino también a nivel nacional, solamente el 26% de la población escolar tuvieron acceso a este servicio. (...) No solamente es impulsar para que el maestro esté a la altura tecnológica sino llamar urgentemente a los gobernadores regionales y que el gobierno asuma que el internet tiene que ser una prioridad".

La candidata Keiko Fujimori coincidió que la educación virtual, aplicada durante la pandemia, ha sido un fracaso. "Para lograr la conectividad de internet será importante lograr culminar con la red dorsal, podremos adquirir el servicio de internet satelital. Yo creo que de esta manera vamos a poder ayudar con la conectividad y a los maestros que trabajan en las zonas más alejadas, por ese esfuerzo y ese sacrificio, deben recibir una remuneración más alta", dijo.

Los candidatos respondieron sobre cómo garantizar la conectividad en la educación rural. | Fuente: Andina

Bloque V: Lucha contra la corrupción e integridad pública

7. Para luchar contra la corrupción en el sector estatal es necesario tener funcionarios y servidores públicos que hayan demostrado ser personas idóneas para el cargo. En un eventual gobierno suyo y en base a su plan de gobierno, ¿cuál sería la medida más efectiva para fortalecer la ética en la función pública?

La candidata Keiko Fujimori propuso una medida de protección al denunciante. "Muchas veces los funcionarios de menor rango tienen temor de hacer la denuncia contra su jefe y es por eso que a través de esta propuesta nosotros vamos a proteger a las personas que nos ayuden a combatir este flagelo", acotó.

El candidato Pedro Castillo cuestionó que su contrincante haya evadido dar propuestas para la lucha contra la corrupción. "Tienes que tener moral para conducir los destinos del país. (...) Creemos importante que los jueces deben ser electos por su entorno abiertamente, que tengan solvencia moral y respaldo de toda la sociedad", apuntó.

8. En un eventual gobierno suyo, ¿cómo fortalecería la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública?

Pedro Castillo, de Perú Libre, señaló que lo fundamental es respetar la labor y la independencia de las autoridades, y además descentralizar estas instituciones. "Porque muchas veces cuando se quiere intervenir, ordenar estas instituciones para combatir contra la corrupción, las autoridades mismas se ven amenazadas por el poder político y económico. El gobierno debe tener la prioridad de cautelar a las personas que asumen esta responsabilidad", apuntó.

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, respondió que para la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción convocará a personas alejadas de la política y "si son críticos de nuestros mejor, porque eso ayudará a que constantemente se fiscalice nuestro futuro gobierno".

Los candidatos fueron consultados sobre cómo eliminar la violencia contra la mujer. | Fuente: Andina

Bloque VI: Derechos humanos, políticas sociales y atención a poblaciones vulnerables

9. En un informe reciente la organización internacional Global Witness se ha calificado al Perú como el cuarto país más peligroso del mundo para un defensor ambiental. En un eventual gobierno suyo, ¿qué medidas tomarán para garantizar los derechos humanos de este importante sector?

Keiko Fujimori dijo que "gracias a los jóvenes" se está mirando el tema del medio ambiente con la debida importancia. "Aquí tenemos que mejorar las políticas públicas, tenemos que asegurarnos que los proyectos de inversión se hagan respetando el medio ambiente", agregó.

Pedro Castillo ratificó que los proyectos mineros Tía María y Conga no se realizarán en un eventual gobierno suyo. "Debemos entender que no solamente es cuidar el medio ambiente sino también cuidar la salud integral de la población. Nosotros a partir del 28 de julio asumiremos, a través de un decreto supremo, para esas personas que han venido a delinquir darles un plazo de 72 horas para que regresen a su país", añadió.

10. ¿Qué políticas públicas aplicaría en su gobierno para hacerle frente a la gran problemática de la violencia física, psicológica y sexual contra las mujeres? ¿Aceptaría incluir el enfoque de género y la educación sexual integral en el currículo escolar?

"Creemos importante que los problemas sociales, psicológicos, morales de la juventud y de cualquier ciudadano tiene que ir de la mano con la educación. Hemos llegado a estos niveles de grandes problemas sociales porque justamente se ha descuidado enormemente la educación, vamos a gestar la verdadera currícula para que en estos espacios regresen los cursos importantes como la educación cívica, geografía, historia, la economía política. Creemos importante también gestarlo no solamente con los padres de familia sino una alta convocatoria con los pueblos", expuso el candidato Pedro Castillo.

Finalmente, Keiko Fujimori dijo que construirá casas de refugios y talleres de capacitación "para que las mujeres violentadas tengan la posibilidad de tener sus propios ingresos económicos y se liberen".