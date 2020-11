Los partidos políticos confirmaron los precandidatos a la Presidencia de la República. En muchos casos, existe una única lista presidencial lo que podría significar que no se habría aplicado la democracia interna. Para el experto en comunicación política y director de Vox Populi, Luis Benavente, el número de candidatos participando es bajo.

"Son 34 en 24 partidos, eso quiere decir que hay muchos partidos que tienen un candidato único, que no hay democracia interna. Acción Popular tiene cuatro precandidaturas y digamos que eso es algo competitivo. Son cuatro precandidatos, si fueran cuatro en todos los partidos por 24 partidos debería haber 96 precandidaturas y con los respectivos vicepresidente, nos daría cerca de 300 para un sistema como el nuestro que tiene 24 partidos. Este número pequeño demuestra que hay muy poca democracia interna en los partidos de Perú y son candidaturas digitadas como siempre", sostiene Benavente.

Discrepa con esta posición la experta en comunicación política Iris Jave, quien considera que las agrupaciones políticas se han convertido en vehículos para llegar al poder. "Lo que hacen es sumar candidatos de una u otra organización. Se ha hecho muchas veces la comparación con el fútbol, porque no hay una identidad ideológica un espacio de formación como se conocía, creo que eso evidencia esa fragmentación terrible que desorienta la participación de la ciudadanía".

Entrevista a expertos en análisis político Iris Jave y Luis Benavente | Fuente: RPP Noticias

Como parte de la cobertura El poder en tus manos, ambos analistas políticos que no se ha alcanzado aún la tan esperada reforma política. Para Luis Benavente, lo que estamos viendo en esta coyuntura preelectoral es un mercado electoral.

"Creo que no se ha dado un cambio en los partidos, porque no hay alternancia. Hay un líder mal llamado histórico que se atornilla en el poder con una cúpula y ese líder como vemos ahora en la mayoría de los casos está involucrado en corrupción y esa cúpula le da soporte y al no haber alternancia no hay renovación de cuadros, no hay renovación de liderazgo. La feria electoral, en esta época es donde se encuentran candidatos que creen tener votos y partidos que tienen inscripción en el Registro de organizaciones políticas y que necesitan candidatos para mantenerse vigente", sostiene.

¿Es la falta de institucionalidad política la que tiene que ver con que no tengamos organizaciones políticas que generen incentivos para sus militantes? Iris Jave señala que existen partidos personzalizados: "Hay liderazgos únicos, personalistas. Se habla de personalización de la política cuando tenemos estos liderazgos únicos que no corresponden. Lo que estamos viendo es que no importa tanto la ideología sino qué organización política me permita ocupar un puesto. Cuál es la más eficiente para poder acceder al poder y se negocian estos intereses a nivel de cúpulas y no con las bases", conluyó.

Puede ver la entrevista completa aquí