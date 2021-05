Debate técnico entre equipos de Perú Libre y Fuerza Popular. | Fuente: Andina/AFP

El debate técnico es la antesala al debate final entre los candidatos Pedro Castillo de Perú Libre y Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Los equipos de ambos postulantes debatieron sobre reforma del Estado; recuperación económica y reducción de la pobreza; salud y manejo de la pandemia; infraestructura, desarrollo regional y descentralización; seguridad ciudadana y orden interno; y protección del medio ambiente y desarrollo sostenible.

RPP Noticias consultó si el debate técnico tendrá alguna incidencia en el voto, luego de que el último simulacro de IPSOS mostrara que Pedro Castillo obtiene un 52,6% y Keiko Fujimori alcanza un 47,4%.



Para el politólogo Omar Awapara, el debate del domingo no afectará las tendencias que se ven en ambos candidatos. “Más importancia tiene el debate entre candidatos. No pasó nada ayer que pueda inclinar la balanza. La gente ya sabía cuáles eran las expectativas. No creo que dé lugar a grandes cambios. El debate entre candidatos es más probable que sean un espacio y cualquier cosa puede pasar en los próximos días que termine afectando más”, dijo.



La analista política Giovanna Peñaflor coincidió en que serán otros hechos los que terminen por cambiar la dinámica del voto. “Creo que la primera gran reacción para ese sector indeciso puede ser la desesperanza. Por ejemplo, en el tema de medio ambiente apareció totalmente ignorado por ambos grupos. Los grandes hechos que pudieran cambiar las dinámicas del voto todavía siguen por darse. Quizá el debate de dos candidatos sea el que tenga mayor incidencia. No me parece que lo ocurrido ayer genere cambios drásticos en las dinámicas del voto”, sostuvo.

Según el analista Luis Benavente, el debate técnico sí podría generar una pequeña incidencia, tomando en cuenta que según la encuesta de Ipsos todavía hay un 14% que todavía piensa en votar blanco/viciado.

“Si le sumamos el voto móvil, es decir la gente que decidió por un candidato y puede cambiar, estaríamos sobrepasando el 20% de lo que llamo voto disponible. Creo que tiene influencia porque este debate técnico es el que generó más expectativa a diferencia del de 2016. Va a tener una pequeña incidencia, dado que la diferencia entre ambos es pequeña (5%). Esa incidencia puede ser importante. Es la antesala de este domingo que va a ser decisiva”, consideró Benavente.

Si comparamos las encuestas de Ipsos, se muestra que, en el caso de los votos emitidos, Fujimori pasó de 41,7% a 40,7%, mientras que Castillo pasó de 43,6% a 45%.

Para Awapara, existe una gran contradicción en la campaña de Keiko Fujimori, debido a que desde la primera vuelta su discurso ha girado en torno a la continuidad. Sin embargo, las encuestas registran que un gran porcentaje de la población busca cambios, indicó. “Ha intentado, a partir de la segunda vuelta, el mensaje de ‘cambio hacia adelante’, pero no se le ha vuelto a escuchar desde el debate en Chota. Además, la apelación de figuras como Carranza, Rospigliosi, San Román creo que no transmiten bien el mensaje”, manifestó.



Peñaflor también apunta a la falta de coherencia entre las soluciones que plantea Fuerza Popular y las personalidades que los acompañan. “Son personas que han gobernado. El fujimorismo se contradice con el hecho de poner personas que han sido ministros durante los gobiernos que ellos critican. Por otro lado, las opciones que traen no son novedad, respecto a lo que se ha hecho de los años 90 hasta el presente”, indicó.



A evaluación de Luis Benavente, en el caso del equipo de Perú Libre no lograron demostrar manejo técnico y prevaleció la retórica en su discurso. “El equipo de Perú Libre no dio una gran demostración de conocimiento, de manejo del tema y básicamente se limitó a hacer una crítica al sistema establecido, del cual forman parte varios participantes de ayer como funcionarios públicos. Hay una retórica, pero no hay propuestas concreto. Eso faltó, lo cual es preocupante porque es un partido que tiene amplias posibilidades de ganar la elección. Es el favorito en estos momentos”, manifestó.

