La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, reiteró este martes un pedido de "perdón" al país por lo errores cometidos por al anterior Congreso de la República disuelto, donde su agrupación política tenía la mayoría parlamentaria.



"He pedido perdón en reiteradas oportunidades y si lo tengo que volver a hacer pues continuaré con eso, porque creo que el reconocimiento de errores, el perdir disculpas o perdir perdón hace a la persona más humana y nos hace entender que se pueden hacer las cosas mucho mejor", dijo a RPP en Pucallpa



Keiko Fujimori afirmó que ahora el país tiene que seguir adelante y "trabajar de forma eficiente" en busca de un "cambio hacia adelante" y permita llevar esperanza.



"Creo que se priorizó más la confrontación, la fiscalización cuando se pudo enfocarse más en las coincidencias, yo por ejemplo he señalado que cuando el señor Fernando Zavala fue hacer un voto de confianza y a pechar al Congreso, la pelea es de dos, pero en ese momento se debió poner paños fríos y no optar por la no ratificación de la confianza ", indicó.



"Hay cosas que pudimos hacer mejor"

Keiko Fujimori consideró, que "a la luz de los hechos" y después del distanciamiento de Kenji Fujimori, como un error adelantarse en opiniones sin haber consultado con su hermano.



"Creo que hay cosas que pudimos hacer mejor, eso lo reconozco y eso lo lamento", manifestó.

De otro lado, Keiko Fujimori reveló que el lunes mantuvo una conversación con el líder del Partido Morado, Julio Guzmán, y que también se reunión con el excandidato presidencial Daniel Urresti para "intercambio de ideas".





