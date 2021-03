Keiko Fujimori y Yonhy Lescano, postulantes a la Presidencia de la República. | Fuente: Andina/Andina

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y su competidor de Acción Popular, Yonhy Lescano, se lanzaron duros cuestionamientos durante el Foro Anticorrupción Elecciones Presidenciales 2021, organizado por la Contraloría General de la República.



"Cuando escucho a Lescano me hace recordar al señor Toledo", dijo la postulante naranja. El exmandatario, quien permanece bajo arresto domiciliario en Estados Unidos, es acusado de haber recibido hasta 35 millones de dólares de la constructora Odebrecht a cambio de favorecer a la empresa brasileña en sus negocios en Perú cuando él era presidente del país.



Populismo y corrupción

Para Keiko Fujimori, "no hay nada peor que el populismo en los temas de anticorrupción", pues "hay gente que se rasga las vestiduras, vendiéndose como sana y sagrada y, al final, solamente son más de lo mismo".



"La corrupción no la inventó ningún gobierno, es un mal que nos ha hecho daño durante toda la época republicana. Le pido a la población que no se deje confundir por esos falsos profetas que existen desde tiempos bíblicos. No nos dejemos llevar por esos fariseos que no son más que sepulcros blanqueados que se llenan la boca de pureza, porque tienen la conciencia sucia", enfatizó la postulante naranja.

Keiko Fujimori respondió de esta forma las declaraciones de Yonhy Lescano, quien minutos antes, en su intervención, había dicho que Fuerza Popular le sigue haciendo daño al Perú.



"Hay muchos que dicen que 'ahora sí vamos a luchar contra la corrupción, vamos a poner mano dura'. El partido de Fujimori cuántas veces ha pedido disculpa en el Congreso, diciendo que cometieron unas series de errores en el pasado; pero han seguido blindado a corruptos, mafiosos como hemos visto en el Parlamento".



"No ha habido ningún punto de quiebre, ninguna rectificación. Si elegimos un partido en esas condiciones, que no han aprendido a gobernar, a servir a su pueblo; sino simplemente a utilizar el poder, no hay ningún sistema de salud que pueda mejorar. Se tiene que elegir a personas que puedan conducirse honesta y honradamente, que no responda a grupos de poder ni a mafiosos", agregó.

