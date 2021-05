Manolo Fernández | Fuente: RPP

El médico veterinario Manolo Fernández, promotor de la vacuna peruana contra la COVID-19, negó este viernes su incorporación al equipo técnico del candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, como se dijo en un inicio.



En entrevista con el programa Nada Está Dicho de RPP, Fernández señaló también estar molesto por una falsa foto donde aparece él durante un mitin del aspirante presidencial de Perú Libre en Ica.



"No he conversado ni he aceptado al respecto, el profesor Pedro Castillo nos ha visitado en nuestra planta a las 6:30, ha sido una visita muy rápida, él estaba muy apurado y ha conocido nuestra planta", dijo.



Si bien Manolo Fernández aceptó haber conversado con Pedro Castillo sobre la pandemia de la COVID-19, pero sostuvo que "en ningún momento que podía integrar el equipo técnico de profesionales".

"Tanto yo como mi equipo de investigación, nos hemos comprometido, siempre lo hemos hecho de no mezclar la investigación con la política. Por lo tanto, no podría integrar ningún equipo técnico con naturaleza política", aclaró.

Pedro Castillo durante la visita a Manolo Fernández en Chincha. | Fuente: Perú Libre

"Declaraciones totalmente falsas"

Asimismo, Manolo Fernández precisó que durante sus 50 años produciendo vacunas nunca participó en ningún programa político a pesar de haber tenido "muchas propuestas".

"Esas declaraciones que se hacen son totalmente falsas", agregó.



De otro lado, Manolo Fernández reveló que un representante de la candidata de Keiko Fujimori, "Tito" Bustamente, visitó la planta en Chincha anteriormente cuando él no se encontraba.



"Agradecer a los dos candidatos presidenciales por su interés en apoyar los proyectos de investigación en el Perú, por querer apoyar a un proyecto que podría ayudar al control de la pandemia y por lo tanto mientras haya esa voluntad de cualquiera de los dos candidatos estaremos dispuestos a trabajar por el bien del Perú", dijo.

Versión de Perú Libre



El partido Perú Libre compartió este viernes una nota de prensa donde informó que Pedro Castillo anunció la incorporación de Manolo Fernández a su equipo de técnicos.



Durante un mitin en la explanada de la Institución Educativa José Yataco Pachas (Pueblo Nuevo-Chincha Alta), Castillo sostuvo que el médico veterinarion aportará su experiencia y conocimiento para hacer frente a la pandemia del coronavirus.



Además, Perú Libre precisó que Pedro Castillo se reunió con Manolo Fernández en el Laboratorio Farvet, propiedad de este último, con quien intercambió ideas sobre la manera de hacer frente al coronavirus, que ha dejado miles de muertos y millones de peruanos en el desempleo.

