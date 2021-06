Máximo San Román criticó el plan de Gobierno de Perú Libre. | Fuente: Andina

El empresario Máximo San Román se refirió al papel que viene realizando Keiko Fujimori durante esta campaña electoral, especialmente a la firma del pacto demócratico que realizó frente a Mario Vargas Llosa en Arequipa.

En conversación con Ampliación de Noticias, San Román indicó que la firma de Fujimori asegura la continuidad democrática en el país. "Ella ha juramentado solemnemente ante toda la nación que cumplirá los principios democráticos y constitucionales. Es una garantía segura que podemos pensar en constitucionalidad", apuntó.

Además, Máximo San Román indicó que si bien este en un pasado fue crítico al fujimorismo, esta vez "hay que dejar de lado los odios y resentimientos". "La otra opción (Pedro Castillo) es salto al vacío, es un retroceso", apuntó.

FIRMA DEL PACTO POR DEMOCRACIA

Este último lunes, la candidata presidencial Keiko Fujimori firmó el 'Juramento por la democracia' en el que se comprometió a respetar la democracia, la libertad de expresión y fortalecer las instituciones. El evento se realizó en la ciudad de Arequipa y contó con la participación de personalidades como Mario Vargas Llosa y el opositor venezolano Leopoldo López.

"Reconozco que en el pasado reciente mi partido y yo no estuvimos a la altura de las circunstancias, pero los errores cometidos, la injusta prisión que he vivido, me han dejado una profunda lección. Es por eso que, sin ninguna excusa, hoy pido perdón a todos los que se hayan sentido afectados o defraudados por nosotros en algún momento", señaló.

