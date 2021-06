Miguel Torres | Fuente: RPP

El vocero de Fuerza Popular, Miguel Torres, afirmó este jueves que personas independientes a su organización política realizaron el total de 882 200 soles para poder financiar las solicitudes de nulidad en 802 mesas electorales a nivel nacional.



"No ha estado en el detalle, sin embargo hice la consulta el día de ayer, me mencionaron que una serie de ciudadanos ha venido efectuando aportes para estos fines. Yo quiero agradecer porque verdaderamente no solamente son ciudadanos que están poniendo un pie adelante, sino que saben que se someten a un escrutinio y a una eventual investigación, revisión y fiscalización que seguramente no tardarán en desarrollar", aclaró en entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP.



Cabe señalar que de acuerdo a la Resolución N.° 0554-2017-JNE, que establece la Tabla de Tasas en Materia Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, el costo de la solicitud de una nulidad de la votación realizada en un mesa de sufragio equivale al 25% de una UIT. Es decir, 1 100 soles.

"Muy pegados a la norma y al sistema"

Miguel Torres explicó que las observaciones sobre una serie de irregularidades dentro del proceso electoral no se las atribuyen "en lo absoluto" a la Organización Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ni al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).



"Son 200 mil votos que hemos solicitado la nulidad, ¿por qué? por vicios de temas de firmas, porque ha habido una grosera distorsión en la consignación de los votos, porque han participado familiares dentro de una misma de votación, lo cual está prohibido. Nos hemos dado el trabajo de que cada una de las denucias que nos ha presentado la ciudadanía de entrar a la Reniec y verificar quiénes son los padres de estas personas, entonces el nivel de certeza es plena porque si tienes el mismo padre y la misma madre, no hay otra posibilidad que no sean hermanos", dijo.



Asimismo, Miguel Torres aseguró que Fuerza Popular continúa recibiendo denuncias de irregularidades del proceso electoral y argumentó que serán presentadas a los organimos electorales. Además, afirmó que los plazos para la presentación de solicitudes de nulidad son cortos porque fueron pensados en un "supuesto regular o normal" y no para un mecanismo que "sistemáticamente ha sido organizado para trastocar la voluntad popular".

"Las personas que están confiando y envían más evidencias de irregularidades que se han producido pueden tener la certeza que vamos a canalizar sus inquietudes como corresponden. Siempre siendo muy pegados a la norma y al sistema. Acá no es sino gano, no te reconozco. Acá nosotros vamos a impugnar lo que se tiene que impugnar para que la votación sea la más transparente posible", expresó.







"El poder en tus manos": El proceso de las actas electorales tras las elecciones es secuencial según estas van llegando de los colegios electorales. Las primeras son las de áreas urbanas y periferia cercana, finalmente las rurales más alejadas y las actas que llegan del extranjero, por lo que el proceso y contabilización de votos se prolonga por varios días. La ONPE va actualizando cada media hora tanto el proceso como la contabilización de votos. Solo con el 100% de las actas procesadas, contabilizadas y observadas, dado el estrecho margen entre los candidatos, podremos saber quien nos gobernará en los próximos años, a no ser que la diferencia de votos sea lo suficientemente amplia que antes de ser procesadas al 100% permitan conocer al ganador.

