Elecciones 2021

El doctor en economía Pablo Lavado Padilla, analizó este domingo el aspecto económico planteado en el debate entre los equipos técnicos de Perú Libre y Fuerza Popular organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).



En entrevista con RPP, el miembro del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico sostuvo que Juan Pari (Perú Libre) fue "un poco vago y menos solvente" en cuanto a las propuestas económicas, mientras que Luis Carranza (Fuerza Popular) mencionó "cosas más concretas".



Cuestionamientos

Pablo Lavado criticó la exposición de planteamientos económicos de Perú Libre, pero rescató que se mencionó el interés en inyectar liquidez vía créditos a las micro empresas.



"Por el lado de Perú Libre me parece que las propuestas fueron muy vagas, muy imprecisas en realidad, se notaba poca preparación y poco aterrizaje por parte de las propuestas. Se puede rescatar que se ha mencionado que se quiere inyectar liquidez vía créditos a las micro empresas, pero ya en los últimos 10 años han salido varios estudios y mucha evidencia que señala que con créditos a microempresas no vas a lograr formalizar la economía, nos vas a gener empleo y no vas a lograr reduccir la pobreza", dijo.



En relación a las propuestas de Luis Carranza, Pablo Lavado afirmó que sus propuestas "sí eran más concretas" y mejores.



"Carranza ha puesto en el ojo a las pequeñas y medianas empresas porque son las pequeñas y medianas empresas las que van a servir como articuladores como nexos, como cadenas en toda la cadena de valor, entte la gran empresa y la micro pequeña empresa. Van a jalar producción, van a jalar empleo, van a generar mayor dinamismo en el sector laboral", destacó.



Temas ausentes



De otro lado, Pablo Lavado explicó que durante el debate de equipos técnicos en el tema económico no se habló mucho sobre la reforma tributaria y la protección social.



"Lo que se ha mencionado sobre protección social fue sobre Pensión 65: duplicar el monto que se le va a dar y además incrementar a 500 mil familias cada año. Me parece que es una medida que se tendría que revisar, no creería que es necesario incrementar 500 mil beneficiarios todos los años puesto que ya hay un sistema privado que cubre a algunos.



En en sentido, Pablo Lavado afirmó que lo necesario es una revisión del sistema privado de pensiones y del sistema nacional de pensiones para que puedan "operar de manera conjunta" y servir como un mecanismo de protección cuando uno llega a la adultez mayor.



"Faltó mencionar cómo se va a financiar todo lo que se propone. Hay un limite en la caja y también hay un límite en endudamiento (...) cómo el sector va a financiar todas las demás propuestas que hemos escuchado en salud o reforma del estado si es que no tenemos claro como vamos a tener la economía en los próximos cinco años. Demás está lo que se propone si no vamos a tener claridad", expresó.



Además, Pablo Lavado señaló que hay dos puntos importantes de cara a la reactivación: la minería y la agricutlura, que no se trataron mucho durante el debate.



"El tema de la educación ha sido el gran ausente de esta debate. Ha habido salud, pero no educación", finalizó.







"El poder en tus manos": Escuchar a los equipos técnicos de Fuerza Popular y Perú Libre ayudarán a los electores a tomar decisiones responsables respecto a sus votos. ¿Cómo pueden trascender la campaña y seguir trabajando en Palacio de Gobierno? ¿Qué apoyo podrían encontrar en el Congreso?

