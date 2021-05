Elecciones 2021

El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo | Fuente: AFP

El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, rechazó este sábado representar al terrorismo, en respuesta a lo afirmado por el excandidato presidencial de Podemos Perú, Daniel Urresti.



"Nosotros no somos terroristas, somos tahuantinsuyanos, somos maestros, somos hombres del Ande. Yo quisiera invitar al señor Urresti y a todas las personas comprometidas con este país que, si hay indicios de terrorismo vamos a lucharlo, vamos a combatirlo, yo soy el primero en ponerme adelante", dijo tras una actividad proselitista en San Juan de Lurigancho y luego de un mitin en Manchay.



Más temprano, Daniel Urresti aseguró que Pedro Castillo sigue representando a Sendero Luminoso ya que no sale a declarar públicamente que Vladimir Cerrón no participará en el Ejecutivo si en caso gana las elecciones.



"Hemos agradecido al señor Manolo"

Por otro lado, Pedro Castillo también se pronunció sobre las declaraciones del médico veterinario Manolo Fernández, promotor de la vacuna peruana contra la COVID-19, luego que negara formar parte del equipo técnico del candidato presidencial de Perú Libre.

"Nosotros hemos agradecidos al señor Manolo (...) hemos visitado ayer su laboratorio, su establecimiento, nos ha mostrado incluso él donde radica y fortalecidos con el compromiso que ha asumido, porque él también esta comprometido con esta pandemia porque también como científico está asumiendo una responsabilidad. El asunto es que no podemos estar separados. Él lo ha asumido así. Ahora una parte que sea parte del equipo y otra cosa es que como profesional asuma y nosotros le hemos agradecido y reconocido su talento y trabajo", dijo.



Asimismo, Pedro Castillo negó haber leído la publicación de Vladimir Cerrón en Twitter sobre la situación de salud de la maratonista Inés Melchor, quien dio positivo a la COVID-19.



"No tengo conocimiento de eso, yo estoy metido en los pueblos, en la campaña. Nuestra solidaridad. La salud no tiene tintes políticos, no tiene camiseta. Mi solidaridad con todas las personas al margen de la situación política", manifestó.

"El poder en tus manos": La segunda vuelta electoral ha generado muchas preguntas sobre derechos civiles como la despenalización del aborto, la unión civil o la muerte digna. ¿Cuáles son las propuestas de Pedro Castillo y Keiko Fujimori?

