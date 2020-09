El extitular del Gabinete Nacional, Pedro Cateriano, se pronunció este martes sobre su reciente filiación al partido político Todos por el Perú (TPP).



"Quiero agradecer a la dirigencia de Todos por el Perú y a los militantes, que el día de hoy me han acogido. Es un partido nuevo y tiene una magnifica oportunidad de servir al país a través de la acción política", dijo durante una entrevista con el programa Nada está dicho de RPP.



A juicio del exministro de Defensa, la agrupación a la que ahora pertenece puede, en este periodo electoral, representar las demandas ciudadanas, como la renovación en el sistema político y la defensa del Estado de derecho.



"El país está atravesando por una situación dramática y dolorosa como consecuencia del coronavirus, y creo que es una obligación cívica, en un momento tan completo, participar", manifestó.



Pedro Cateriano refirió que respetará la decisión de las bases ante una posible precandidatura presidencial en el actual proceso. "Yo recién tengo un día en el partido, ciertamente, como he señalado, anteriormente, estaré actuando de acuerdo con los intereses políticos del partido. Son las bases las que decidirán, el militante de TPP a nivel nacional es el que va a decidir", sostuvo.



Explicó que ha conversado con el presidente de Todos por el Perú, Aureo Zegarra, en torno al ideario y los postulados de la organización. "[El partido] tiene una base humanista en donde la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado; y por lo tanto, hace una defensa de la libertad, un concepto en el cual hay coincidencia; pero, además, en el respeto al régimen económico que establece la Constitución", señaló.



El extitular del Gabinete Nacional consideró que el Perú requiere de un progreso económico para superar la actual debacle económica provocada por la pandemia. "Para salir de esta crisis se requiere crear empleos y para que haya justicia social se tiene que generar la riqueza. Y que esta llegue a todas y todos", remarcó.



"¿Por qué 6 millones de peruanos no tienen agua potable, por qué no hay vivienda, por qué no tenemos hospitales? Porque simplemente no hemos aplicado políticas adecuadas. Y todo eso se puede revertir", agregó.