La vacunación es fundamental para hacer frente a la pandemia.

La lucha contra el coronavirus se ha convertido en la prioridad del próximo gobierno, asuma Pedro Castillo o Keiko Fujimori. Y la vacuna es el instrumento fundamental que señalan los especialistas para combatir la COVID-19.

A diario mueren entre 300 y 400 peruanos debido a esta enfermedad que desde hace más de un año golpea al Perú. En febrero pasado comenzó la vacunación y hasta la fecha hay más de medio millón de vacunados, entre adultos mayores, personal de salud, militares, policías, bomberos y algunos gremios profesionales. Hay que seguir avanzando, teniendo en cuenta que hay 32 millones de peruanos. Por ello, es importante conocer qué plan de vacunación proponen los candidatos.

Una vacuna "universal, popular y gratuita"

En esta evaluación hay un detalle que no puede pasar desapercibido. Conforme a la resolución N°330-2020-JNE, los candidatos que se presentaron a este proceso electoral debían presentar un plan de gobierno al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). De los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta, Pedro Castillo no contempla en su documento alguna medida contra la pandemia ni sobre la aplicación de la vacuna.

Pedro Castillo no contempló medidas de vacunación en su plan de gobierno. Sin embargo, en entrevistas y debates ha dado algunas ideas.

¿Por qué es importante que se contemple una medida sobre la vacunación por escrito? Stephany Tafur Contreras, especialista en salud pública, mencionó a RPP Noticias la confianza como un primer factor. “Contar con una estrategia de vacunación resulta confiable al tener [el candidato], por lo menos, un bosquejo de lo que se hará. Sin embargo, hace falta aterrizar en el 'cómo' de las propuestas”.

Por su parte, Gerardo Campos Siccha, directivo del Colegio Médico de Lima, indicó que no tener un plan de vacunación no produce confianza en la población. “[Los partidos políticos] deberían tener dentro de sus planteamientos una política pública de salud adecuada. No tenerla nos llevaría, quizás, a una desconfianza, ya que no hay una estrategia adecuada, en especial en esta pandemia que estamos viviendo”, sostuvo el especialista. Además, indicó que estas estrategias deben cumplir todas las normas y la seguridad de los estudios adecuados.

En el plan de gobierno de Perú Libre se habla bastante sobre la salud, pero no se contempla la lucha contra la COVID-19. Sin embargo, el candidato Pedro Castillo ha expresado su posición sobre la vacunación en el debate presidencial de la primera vuelta electoral. "En nuestro gobierno, priorizaremos la vacuna universal, masiva y popular, gratuita", fueron sus primeras palabras al referirse a la vacunación.



Campos Siccha lamenta que no se haya especificado en el plan de gobierno de Perú Libre una estrategia de vacunación. Además, considera que las condiciones señaladas por Pedro Castillo son muy generales. "No considero que sea suficiente como para tener una política de vacunación. La población requiere una estrategia más exacta y más precisa de cómo se va a realizar. Castillo debería tener una mayor ampliación y su agrupación debería tener una forma más detallada de las estrategias, ya que cada región es diferente", comentó a RPP Noticias.

Durante su intervención en el debate presidencial, Pedro Castillo también abogó por traer al Perú la vacuna Sputnik V, de fabricación rusa. "¿Por qué no traer la vacuna rusa para todos los peruanos, una vacuna de calidad, para empezar con el resto de actividades?", se preguntó el candidato de Perú Libre.

Para el médico Alfonso Nino, las declaraciones de Castillo en el debate fueron oportunas, pero insuficientes. "A esto que dice que la vacuna es universal, gratuita y popular, yo le agregaría que es urgente. Por ejemplo, el Ministerio de Salud ha programado que la vacunación es de 7 a.m. a 4 p.m., como si fuera horario de oficina. Tiene que ser todos los días, de 8 a.m. a 8 p.m. o de 7 a.m. a 7 p.m., sábados, domingos y feriados. Porque mientras no nos apuremos, cada día que nos demoremos va a ser un gran grupo de personas que va a morir".

La propuesta de una "suma de vacunas"



Fuerza Popular ha dejado por escrito en su plan de gobierno sus propuestas para controlar la pandemia. Para ello menciona la administración "adecuada y paulatina" de las vacunas "que hayan demostrado carencia de efectos adversos y que tengan eficacia de un mínimo de 70%".

¿Por qué hacer esta distinción sobre la eficacia? Sobre la adquisición de vacunas, el médico Alfonso Nino de la Universidad Cayetano Heredia distingue un componente político que ha provocado una "ideologización", no solo en el Perú, para "discriminar" su origen. Él asegura que, hoy en día, la mayoría de vacunas tiene una buena eficacia.

"Hay un sesgo ideológico que ha llegado hasta la vacuna, [pero] todas las que existen hasta ahora son buenas. Cuando se empezó a fabricar la vacuna, la Organización Mundial de la Salud tenía la expectativa de que la vacuna debería tener una eficacia del 50% y fue una sorpresa encontrar que la mayoría de vacunas pasaba el 70%", comenta el especialista.



También se plantea en el plan de gobierno de Fuerza Popular el uso de brigadas bajo la rectoría del Ministerio de Salud, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, gobiernos regionales, empresas privadas, la iglesia, entre otras organizaciones. En este sentido, Nino considera que la aplicación de la vacuna debería ser más un "trabajo territorial". "No es un tema [solamente] del Ministerio de Salud. Es un tema de los territorios, o sea los gobiernos regionales, alcaldes, población para vacunar a las personas. El Ministerio de Salud lo único que tiene que dar es vacunas, las reglas, las normas técnicas y capacitar al personal".

Otra de las propuestas que ha señalado Keiko Fujimori en debates y entrevistas es la participación de la empresa privada en el proceso de vacunación. “Yo considero que debemos sumar esfuerzos. Desde el gobierno se tiene que priorizar a la primera línea y a la población vulnerable. Pero, si es que las iglesias, los gobiernos regionales, municipios y la empresa privada quieren participar vacunando de manera gratuita, nosotros lo haremos", comentó durante su exposición en el debate presidencial, en lo que llamó su programa Suma de vacunas, con el Estado y el sector privado.



Keiko Fujimori ha planteado algunas medidas para implementar la vacunación a toda la población del Perú.

Sobre la participación del sector privado, Tafur Contreras explica que hay que diferenciar entre inmunización y comercialización. "En pro de afrontar la pandemia por COVID-19 y de la búsqueda de una sinergia sana y cabal entre lo público y lo privado, se debería de ver la posibilidad de obtener apoyo operativo y logístico del privado", opina, pero siempre "bajo una supervisión y la rectoría del sector público". Por otro lado, señaló que aún no se puede permitir al privado la adquisición de vacunas por un tema epidemiológico, sanitario y operativo.

Una meta en común durante el 2021

Tanto Pedro Castillo como Keiko Fujimori coinciden en que la mayor cantidad de la población, si no es toda, debe estar vacunada para en el 2021. ¿Es una meta viable, considerando que hay una alta demanda de vacunas en el mundo y que hasta el momento el Perú solo ha vacunado alrededor de medio millón de personas?

Al respecto, el especialista del Colegio Médico de Lima Campos Siccha insiste en la velocidad de vacunación. "Es necesario tener una agilidad con respecto a la posibilidad de tener una mayor cobertura en todas las regiones. Se debe acelerar tanto en la dosis de vacunas que tiene que comprar el nuevo gobierno, tiene que completar la estrategia de compra de mayor dosis, y a la vez tiene que ser distribuida de forma estratégica con la finalidad de que el ritmo de vacunación alcance para todos", enfatizó sobre el trabajo que debe tomar el próximo gobierno.

El Perú sigue recibiendo vacunas contra el coronavirus, sin embargo, la cantidad aún no es suficiente para cubrir a la población.

La velocidad es un factor importante. Nino, de la Cayetano Heredia, también indica esto y agregó que se debería estar vacunando entre 30 y 50 mil personas diarias. Además, sostiene que el ritmo de vacunación depende de ciertos factores como contar con suficientes vacunas, que se dirija por territorios, que convoque a todos los organismos y se cuente con un registro de vacunados.

"Ha habido una tardanza en usar este sistema único [Padrón Nacional de Vacunación contra la COVID-19]. Debemos involucrar a todos los organismos públicos y privados para que ayuden de alguna manera, no solo en la vacunación, sino en la organización, para tener lugares de vacunación adecuados", afirmó el especialista.



Es así como han planteado los candidatos presidenciales sus propuestas para la vacunación. Hay mucho por trabajar, y los electores tienen mucho por leer y preguntar a los candidatos antes de decidir. La segunda vuelta electoral de las Elecciones 2021 será el próximo 6 de junio.



[Puede descargar ambos planes de gobierno aquí: Fuerza Popular / Perú Libre]