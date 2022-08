Elecciones 2022: los horarios recomendados por la ONPE para la jornada del domingo 2 de octubre

A diferencia de lo ocurrido en las elecciones generales 2021, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) decidió modificar los horarios sugeridos para acudir a votar en los comicios del domingo 2 de octubre. Según Cledy Gutiérrez, especialista en capacitación electoral del organismo, este año se recomienda asistir a sufragar entre las 7:00 a.m. y 11:00 a.m. a las personas cuyo DNI termine en 1, 2, 3 o 4; mientras los ciudadanos que tengan como último dígito el 5, 6, 7, 8, 9 o 0, deberán hacer lo propio entre las 11:00 a.m. y 5:00 p.m. En el caso de los adultos mayores, mujeres embarazadas o personas que se encuentren en los grupos de riesgo, se sugiere acudir de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.