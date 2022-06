JNE | Fuente: Andina

Los partidos políticos Somos Perú, Renovación Popular, Partido Morado y Alianza para el Progreso (APP) reclamaron este martes que el sistema virtual del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no está permitiendo la inscripción de candidatos de manera correcta desde hace varios días.

Estas agrupaciones políticas exhortaron a la autoridad electoral a que subsanen estos problemas para registrar a sus candidatos de cara al proceso electoral desde el pasado 7 de junio y que vence hasta hoy. También aseguran que se vulneran el derecho a la participación política de la ciudadanía

Somos Perú señaló, mediante un comunicado, que solo se pueden subir los datos de las hojas de vida en el portal del JNE, pero que no se pueden descargar el anexo obligatorio para este proceso ni se puede ejecutar la firma digital.

"Los problemas se agudizaron durante el día y la madrugada de hoy, el sistema no funcionaba a nivel nacional y no permitió el ingreso de datos de los candidatos desde las 11 de la mañana, incluso las incidencias reportadas no eran atendidas por los técnicos del JNE a la hora del partido de Perú vs. Australia", se lee en el mensaje de Somos Perú.





El Partido Morado señaló que desde la mañana de hoy el sistema del JNE aún no funcionaba en su totalidad. Por ello, su Personería Legal sigue trabajando para registrar a sus candidatos.

Por su parte, Renovación Popular criticó al JNE por no brindar el apoyo técnico a los partidos políticos como debieron hacer antes de la inscripción.

"Este incidente que pone en riesgo el esfuerzo que venimos haciendo a nivel nacional por un sobre exceso de legislación que lamentablemente no ha venido acompañado del apoyo técnico que debió corresponder (talleres mal dirigidos, falta de especialistas, entre otras situaciones)", es lo que pone en su comunicado la agrupación que lidera Rafael López Aliaga.





Hoy vence plazo para inscripción de lista de candidatos

Alonso Encarnación, abogado y especialista del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), sostuvo que el sistema virtual para inscribir a los candidatos que participarán en las próximas elecciones regionales y municipales funciona correctamente y estará habilitado hasta las 11:59 p.m. de hoy.

El representante del JNE manifestó en RPP que los datos requeridos para completar la declaración jurada de hoja de vida, entre los que destaca el desempeño profesional, ingresos y sentencias, están estipulados de acuerdo a ley. Por otro lado, reconoció que, al igual que procesos anteriores, es posible que se presenten incidencias. Sin embargo, sostuvo que el sistema funciona "correctamente".