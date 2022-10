Rafael López Aliaga no descarta apoyo de Daniel Urresti en gestión municipal: "Puede que tenga buenas ideas"

Rafael López Aliaga | Fuente: Andina

El aspirante a la Alcaldía de Lima por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, señaló que ante una eventual victoria, no descartaría la presencia del candidato de Podemos Perú, Daniel Urresti, en el desarrollo de su gestión. López Aliaga expresó su deseo de mantener una reunión con Urresti y enfatizó en que es posible que tenga "buenas ideas".

"No hay que cerrarse. Yo quiero reunirme con él a solas. Puede que tenga ideas buenas. Nadie es dueño de la verdad y cada persona es especialista en algo. Mi especialidad es conseguir dinero para Lima. Ya lo he hecho en alguna gestión. Sin dinero no haces nada", dijo a la prensa.

Asimismo, consideró que podría recibir apoyo en seguridad ciudadana, pero que primero debía conversar con el experto que tiene su partido." Veamos. Yo también tengo un experto en seguridad. Quiero conversar con él, si él desea. Para mí las puertas están abiertas", manifestó.

Respetará los resultados

López Aliaga aseguró que esta vez sí respetará los resultados electorales, pues precisó que en estos comicios han tenido una mayor cantidad de personeros.

"Si se llega al 100%, yo respeto lo que diga la ONPE. En este caso, hemos tenido personeros, lo que no pasó en la elección pasada. Hemos tenido personeros en el 100% de las mesas, tenemos todas las actas. Ya hemos contado todo nosotros. Vamos a esperar el resultado final", aseveró.