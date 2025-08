¿Cuál es el panorama a horas de que culmine el plazo para la inscripción de alianzas electorales?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este sábado vence el plazo establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que las organizaciones políticas conformen sus alianzas electorales. | Fuente: Andina

Este sábado, a las 11:59 p.m. vence el plazo establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que las organizaciones políticas conformen sus alianzas electorales y presenten formalmente su solicitud de inscripción ante la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP).

Hasta el momento, solo se ha presentado una alianza electoral: Unidad Nacional, conformada por las agrupaciones políticas Unidad y Paz, fundada por el congresista Roberto Chiabra; el Partido Popular Cristiano (PPC), presidido por Carlos Neuhaus; y el Partido Peruanos Unidos ¡Somos Libres!

RPP conversó con Fernando Rodríguez Patrón, abogado especialista en legislación electoral y exdirector del Registro de Organizaciones Políticas (ROP); Fernando Tuesta Soldevilla, politólogo de la Pontificie Universidad Católica del Perú (PUCP) y exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE); y José Naupari Wong, abogado especialista en legislación electoral, para analizar el panorama electoral a horas de que culmine el plazo para la inscripción de alianzas electorales.

¿Hay posibilidades de que se presenten más alianzas electorales?

En diálogo con RPP, Fernando Tuesta señaló que el Perú no “es precisamente el país de las alianzas electorales”, por lo que el número de estas a lo largo de la historia “han sido relativamente escasas”.

“Dadas las reglas de ingreso al Congreso, […] la alianza constituye un camino casi para sobrevivir. Ya no solamente para ingresar al Parlamento, sino para sobrevivir. Bajo esta idea, uno podría pensar que se deberían de conformar muchas alianzas. Sin embargo, lo que tenemos es hasta ahora inscrita una sola. […] Pienso que las alianzas no van a reducir significativamente las candidaturas”, indicó en Enfoque de los Sábados.

Por su parte, José Naupari destacó que los partidos tienen hasta hoy para “presentar solicitudes de inscripción de alianzas”; sin embargo, hasta el 1 de setiembre, plazo que tiene el JNE para aceptarlas, estas “podrían eventualmente caerse”.

“Si es que el acuerdo ha sido adoptado por un órgano que carece de competencia de acuerdo al estatuto o no tienen el mandato vigente, se puede caer. O, si de repente el acuerdo de conformación de la alianza es pasible de una observación y no se subsane en [el] plazo, también la alianza electoral se va a caer. Incluso, por ejemplo, si es que de repente se quiere conformar una alianza electoral y con un partido que está teniendo justamente problemas en su reconocimiento por parte del Jurado, esa alianza evidentemente también se caería”, señaló.

Finalmente, Fernando Rodríguez Patrón coincidió con Naupari y Tuesta en que la formulación de una solicitud de inscripción de una alianza, como la presentada por el PPC, el partido Unidad y Paz y Partido Peruanos Unidos ¡Somos Libres!, no significa que esta se concrete y sea aceptada por el JNE.

“Significa simplemente que se ha iniciado un procedimiento. Eso significa que el registro va a tener que evaluar la documentación presentada. Como dijo mi colega Naupari, podría haber problemas en la presentación de los documentos, lo cual implica que se tendrá que pasar por un periodo de observaciones y la alianza tendrá que levantarlas. Habrá observaciones que puedan o no ser levantadas”, sentenció.

Especialistas analizan el panorama electoral en RPP. | Fuente: RPP

¿Es realmente complicado formar una alianza electoral?

El abogado Fernando Rodríguez Patrón consideró que formar una alianza electoral es “difícil”, por ello en el Perú hay “muy pocas alianzas electorales”.

“Sentarse en una mesa de negociación, cuántas curules tengo yo y cuántas curules tienes tú, no es fácil para los partidos, es un tema de discusión”, expresó el exdirector del ROP.

Asimismo, Rodríguez Patrón precisó que, el tema de los escaños tiene estar especificado en “la documentación” presentada “en el JNE”.

“Tenemos partidos caudillistas, personalistas, con muchos egos. No tenemos 43 partidos ideológicos o programáticos, tenemos partidos que aguantan todo”, acotó.

En esa misma línea, Fernando Tuesta señaló que “cree que van a haber pocas alianzas”. El exjefe de la ONPE consideró, al igual que Rodríguez, que distribuir los escaños en el Congreso es un tema difícil en una unión de partidos políticos.

“Los partidos tienen dos cosas: el problema de fondo siempre es discutir los escaños y la candidatura presidencial. El resto depende de lo primero, no es que primero discutimos programas, eso no es tan cierto, evidentemente tiene que haber cierta cercanía, pero este es el punto que ha logrado resolver justamente Unidad Nacional, pero que el resto no resuelve y va a ser difícil que resuelva”, indicó.

Finalmente, José Naupari coincidió con Tuesta y Rodríguez en que habrán “menos alianzas”.

“Seguimos teniendo partidos muy caudillistas [con] el sueño del partido propio. En ese orden de ideas, también el hecho de creer que tienen la capacidad o el caudal de votos suficientes, como colocándose en esta doble candidatura a la presidencia o a la Cámara de Diputados del Senado, tienen el voto de arrastre suficiente como para poder pasar la valla. Eso sumado al hecho de no querer negociar, pese a que hay voto preferencial, un número expectante en el orden de las listas, hace que lamentablemente no vayamos a tener muchas alianzas probablemente de acá hasta la medianoche”, concluyó.