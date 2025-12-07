Últimas Noticias
Elecciones 2026: Enrique Valderrama oficializa desde Trujillo su candidatura presidencial por el Apra

| Fuente: RPP
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

Desde Trujillo, el candidato presidencial del partido aprista, Enrique Valderrama, estableció que el principal objetivo político al inicio de su campaña es "recuperar fuerza en el norte del país".

El candidato presidencial Enrique Valderrama inició su campaña en Trujillo luego de haber sido el ganador de las elecciones primarias del APRA, que se celebraron el domingo 30 de noviembre.

Acompañado de algunos simpatizantes y con dirección al Centro Histórico de Trujillo, Valderrame dio el anuncio oficial de su candidatura en la tumba del histórico líder aprista Víctor Raúl Haya de la Torre, como símbolo para reafirmar el pensamiento del fundador del partido.

"Trujillo ha sido siempre un símbolo muy importante para decir que estamos reafirmando el pensamiento de Haya de La Torre, y que nuestro principal objetivo político en el arranque de la campaña tiene que ser recuperar fuerza en el norte del país, donde históricamente siempre hemos sido fuertes", declaró a RPP.

Respecto a su rol como candidato joven, Enrique Valderrama afirmó ser el vocero joven de un partido centenario con dos experiencias de gobierno.

"No soy un candidato joven, sino soy el candidato de un partido de 100 años con dos experiencias de gobierno y que hoy ha decidido tener un vocero joven", aseguró.

Valderrama ganó las primarias del APRA

Como se recuerda, Enrique Valderrama obtuvo el 26.98% de los votos de la militancia que participó en las elecciones primarias, según el 100% de actas procesadas por la ONPE.

Valderrama compitió con el excongresista Javier Velásquez Quesquén, que obtuvo 3 527 votos (24,69%) y la fórmula del también exparlamentario Jorge del Castillo sumó 3 308 votos (23,16%).

Precandidato presidencial aprista dice que no hay enfoque profesional para combatir criminalidad

Enrique Valderrama Trujillo APRA El Poder en Tus Manos Elecciones 2026

