La Libertad: Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva para implicado en el homicidio de un juez

"Negro Perico" fue capturado tras un operativo en el distrito La Esperanza. | Fuente: Captura de video
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Pedro Goicochea Villanueva, alias "Negro Perico", es acusado de asesinar al juez de paz del distrito de Chicama, Víctor Hugo López de la Cruz, el pasado 10 de octubre.

El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva para Pedro Esteban Goicochea Villanueva, alias "Negro Perico", investigado por ser el presunto asesino del juez de paz del distrito de Chicama, Víctor Hugo López de la Cruz.

Este caso se remonta al pasado 10 de octubre, cuando este sujeto llegó hasta la oficina del magistrado, ingresó a la fuerza y le disparó varias veces hasta dejarlo sin vida.

Este ataque, según las pesquisas de la Policía Nacional, tendría relación con el tráfico de terrenos.

Goicochea Villanueva, acusado por el delito de homicidio calificado, fue trasladado al penal El Milagro de Trujillo para cumplir con la disposición judicial.

La policía capturó al presunto asesino del juez el pasado martes 25 de noviembre en el distrito de La Esperanza. Según las autoridades, al hombre se le encontró al momento de su detención pasta básica de cocaína.

Poder Judicial Trujillo La Libertad

