Elecciones 2026: JNE declaró conformación de 33 Jurados Electorales Especiales para comicios

Un total de 31 Jurados Electorales Especiales se instalarán e iniciarán sus funciones el 30 de setiembre, mientras que los otros dos lo harán el 17 de noviembre, según precisaron.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció la conformación de 33 Jurados Electorales Especiales (JEE), que impartirán justicia electoral en primera instancia, en las Elecciones Generales 2026 (EG 2026) que se realizarán el 12 de abril del próximo año.

Esta medida fue oficializada mediante la Resolución N° 0452-2025-JNE del Pleno de dicha institución que fue publicada en vísperas en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

De esta forma se declara la conformación de 31 Jurados Electorales Especiales correspondientes al proceso de Elecciones Generales 2026, los cuales se instalarán e iniciarán sus actividades el 30 de setiembre de 2025.

Se trata de los JEE de Bagua, Huari, Andahuaylas, Arequipa 2, Caylloma, Cangallo, Lucanas, Chota, Jaén, Canchis, Huamalíes, Leoncio Prado, Chanchamayo, Pacasmayo, Sánchez Carrión, Lambayeque, Lima Norte 1, Lima Norte 2, Lima Norte 3, Lima Oeste 3, Lima Sur 1, Lima Sur 2, Lima Este 1, Lima Este 2, Cañete, Huarochirí, Alto Amazonas, Piura 1, Sullana y San Román.

Además, otros dos JEE, en Cajamarca y Lima Centro 2, se instalarán e iniciarán sus actividades el 17 de noviembre del presente año.

Labor

Los 33 JEE se sumarán a otros 27 que ya se encuentran en funcionamiento para las Elecciones Generales 2026, a fin de atender de manera oportuna los pronunciamientos referidos a publicidad estatal, propaganda electoral, neutralidad y encuestas electorales en sus respectivos ámbitos geográficos, de acuerdo con las resoluciones N° 0128-2025-JNE y N° 0237-2025-JNE.

Cada colegiado está integrado por un juez superior de la Corte Superior de Justicia de la circunscripción correspondiente (quien los preside), un fiscal superior de la Junta de Fiscales Superiores de la circunscripción (segundo miembro), y un ciudadano de la localidad elegido mediante sorteo público (tercer miembro).