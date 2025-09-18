Elecciones 2026: cómo marcar correctamente en la cédula más compleja del país

En las elecciones de 2026 los peruanos tendremos una cédula electoral inédita: más grande y con cinco bloques de votación. Saber cómo usar esta cédula no es solo un trámite, es garantizar que su voto cuente.

En abril de 2026, los peruanos acudiremos a las urnas para participar en unas elecciones históricas. Después de más de tres décadas, regresa la bicameralidad: se elegirá al nuevo Senado y a la Cámara de Diputados, además de los cargos tradicionales como la Presidencia, la Vicepresidencia y los representantes al Parlamento Andino.

Este nuevo escenario viene acompañado de un desafío adicional: la cédula electoral más grande en la historia del país, con un formato inédito, cinco bloques de votación y 39 organizaciones políticas en competencia.

¿Se puede votar por partidos distintos?

El equipo de "El poder en tus manos de RPP", consultó esta interrogante a Jésica Clavijo, secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

"Podríamos votar por la misma organización política en todas las columnas o podrías hacer una elección diferenciada. Podríamos elegir una opción en la elección presidencial, pero si para los senadores consideramos que están en otra organización podemos marcarla. Lo mismo para diputados y Parlamento Andino", señaló Clavijo.

El voto preferencial: ¿qué cambia?

Cada ciudadano decidirá si usa o no el voto preferencial, es decir, escribir el número de su candidato favorito dentro de la lista de su partido. Esta decisión puede marcar la diferencia en quién logra alcanzar un escaño.

“Puede marcar una determinada organización política de su preferencia, pero quizá su simpatía es directamente por un número determinado de la lista. Entonces, puede escribir ese número dentro de los recuadros para que esa persona en particular tenga votos preferenciales”, detalló la funcionaria del JNE.

Más control en la fiscalización

Otra novedad de este proceso es que, por primera vez, las cédulas no se destruirán al cierre de la votación. Serán conservadas para eventuales recuentos de votos. Además, habrá fiscalizadores del JNE desde el inicio hasta el final de la jornada electoral.

La norma señala que el recuento de votos procede, por única vez, en el caso de actas electorales observadas que no puedan ser subsanadas mediante el cotejo y ante la inexistencia de los ejemplares del acta electoral.

“Estos fiscalizadores levantarán las actas correspondientes si hay alguna incidencia que pueda servir posteriormente en caso de cuestionamientos. También tomarán las fotografías que correspondan, tanto de los miembros de mesa como de los resultados que se dieron en cada una de ellas”, precisó Clavijo.

¿Qué hace inválido un voto?

El Jurado Nacional de Elecciones recuerda que cualquier error en la marca puede anular el sufragio. Entre las causales más comunes de nulidad están:

Usar un check, una bola u otro símbolo en vez de una aspa o cruz.

Hacer una marca fuera del recuadro.

Escribir frases, dibujos o anotaciones distintas a la señal establecida.

“Si la intersección de tu aspa o de tu cruz no está dentro del recuadro, también se convierte en un voto nulo”, enfatizó la autoridad electoral.

Una cédula con cinco bloques

Para las Elecciones Generales 2026 los peruanos y peruanas volverán a las urnas para elegir a nuevas autoridades para la Presidencia y el Congreso de la República. Sin embargo, la elección al Congreso tendrá una particularidad, ya que se elegirá a dos tipos de legisladores: los senadores y los diputados.

El año pasado el Congreso de la República aprobó el retorno a la bicameralidad, sistema por el cual el Parlamento nuevamente contará con dos cámaras legislativas. Esta modalidad retorna luego de 36 años. Fue en las elecciones de 1990 en la que los peruanos votaron por última vez por un Congreso de esta característica.

Es por esta razón que en la cédula electoral habrá 5 bloques:

Para el presidente y vicepresidente

Para Senadores (2 bloques un grupo tendrá representación a nivel nacional y otro por cada distrito electoral)

Para diputados

Para Parlamento Andino

