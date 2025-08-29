Elecciones 2026: JNE inscribe las alianzas electorales “Unidad Nacional” y “Fuerza y Libertad”

El Jurado Nacional de Elecciones inscribió a las alianzas “Unidad Nacional” y “Fuerza y Libertad” tras desestimar las tachas presentadas. Ambas agrupaciones participarán en las elecciones generales de 2026.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó este 29 de agosto de 2025 la inscripción de dos alianzas políticas que participarán en las elecciones generales de 2026: Unidad Nacional y Fuerza y Libertad. Ambas superaron los procesos de revisión documental y los cuestionamientos ciudadanos presentados durante su trámite.

Alianza electoral Unidad Nacional

La alianza electoral Unidad Nacional está integrada por el Partido Popular Cristiano (PPC), el Partido Unidad y Paz y Peruanos Unidos: ¡Somos Libres!. Su inscripción fue solicitada el 1 de agosto por su personero legal titular, Óscar David Aranda Gonzáles, y recibió la conformidad de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP) el 4 de agosto

El JNE verificó que la agrupación cumplía con lo establecido en la Ley de Organizaciones Políticas (Ley N.° 28094) y el Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas. Tras la publicación de la solicitud en El Peruano, se presentaron dos tachas que fueron declaradas improcedentes. Al no registrarse apelaciones, el organismo electoral inscribió la alianza y acreditar a Óscar Aranda como personero legal titular y a César Alayo Ramos como alterno.

La resolución lleva la firma de Felipe Andrés Paredes San Román, Director Nacional de Registro de Organizaciones Políticas.

Resolución de inscripción de la alianza electoral Unidad Nacional

Alianza electoral Fuerza y Libertad

La segunda alianza inscrita es Fuerza y Libertad, conformada por Fuerza Moderna y Batalla Perú. La solicitud fue presentada el 2 de agosto por Álvaro Mauricio Viera Requena, su personero legal titular.

Durante el proceso se presentaron dos tachas ciudadanas: una de Noemí Marissela Macahuachi Vela y otra de Percy Moreano Contreras. Ambas fueron declaradas improcedentes, una de ellas incluso llegó en apelación al Pleno del JNE, que también la desestimó.

Finalmente, el JNE resolvió inscribir la alianza, abrir su partida registral y acreditar como personeros a Álvaro Mauricio Viera Requena (titular) y Nicoll Alessandra Córdova Roldán (alterna).

La resolución lleva la firma de Felipe Andrés Paredes San Román, Director Nacional de Registro de Organizaciones Políticas.

Resolución de inscripción de la alianza electoral Fuerza y Libertad. | Fuente: JNE

¿Qué hito electoral se cumple este 1 de septiembre?



El próximo hito electoral a cumplirse es el 01 de setiembre. Hasta esta fecha, los partidos políticos podrán alcanzar la inscripción de su alianza electoral y conocerán si efectivamente han sido aceptadas por el Jurado Nacional de Elecciones.

Silvia Guevara, abogada experta en materia electoral, señaló que el 01 de setiembre es una fecha clave, ya que se conocerá qué alianzas califican y, por el contrario, las que no lo logren automáticamente, los partidos que las integran pasan a competir de forma individual. Además, recordó:

“En este mismo día también se cumple otro plazo, que es la fecha límite que tienen las organizaciones políticas para que comuniquen al Jurado Nacional de Elecciones la modalidad que van a emplear en sus elecciones primarias para elegir a sus candidatos: primarias abiertas, por voto de militantes o por elección vía delegados”, señaló.

Además, este 1 de setiembre, es la fecha límite para que las organizaciones políticas comuniquen a la Oficina Nacional de Procesos Electorales la modalidad de elecciones primarias y el ámbito regional de participación de los delegados en caso sea la modalidad elegida.

Finalmente, en esa fecha los partidos políticos deberán informar a la Dirección de organizaciones políticas su relación de electores no afiliados.



