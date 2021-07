Abogado Fernán Altuve. | Fuente: Andina

El abogado Fernán Altuve consideró que según la ley orgánica de elecciones la candidatura de Dina Boluarte a la vicepresidencia por el partido Perú Libre, es nula y debe ser se excluida del proceso electoral.

En diálogo con Ampliación de Noticias de RPP afirmó que el artículo 107 de la ley orgánica de elecciones, que establece las excepciones para servidores públicos que buscan postular a un cargo público de elección, "limita a determinados funcionarios la posibilidad de esta postulación si no cumplen determinados requisitos".

En los últimos días se generó una polémica respecto a la validez de la inscripción de Dina Boluarte en la plancha presidencial de Perú Libre, luego de pedir licencia de su cargo de jefa de una oficina registral del Reniec 30 días antes de las elecciones generales de 2021.

Al respecto, Altuve indicó que en el caso los funcionarios de organismos del sistema electoral como el JNE, la ONPE y el Reniec, deben apartarse del cargo seis meses antes del proceso electoral y no 30 días antes como en el caso de empleados de otros organismos públicos.

"Interpretación antojadiza"

El abogado sostuvo que la interpretación que establece que solo los altos cargos de los organismos electorales deben pedir licencia seis meses antes de las elecciones en las que participarán "es antojadiza".

"El sentido es que alguien que ha estado en contatco con esos vinculos cercanos del proceso (electoral) se aleje por un tiempo prudencial", dijo Altuve.

"Están buscando una interpretación alambicada para tratar de justificar algo que no ha nacido, lo que es nulo no nace. Si usted miente en su hoja de vida lo excluyen del proceso en cualquier momento; los actos nulos no nacen y esto es acto nulo, no nació", agregó.



Altuve insistió en que la inscripción de Dina Boluarte como candidata ha vulnerado el proceso electoral y el JNE debería decidir su exclusión de la fórmula presidencial de Perú Libre.





