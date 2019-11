Diethell Columbus ya postuló, sin éxito, a la Alcaldía de Lima por Fuerza Popular. | Fuente: Andina

El abogado Diethell Columbus, candidato al Congreso por Fuerza Popular, justificó la postulación de Martha Chávez como cabeza de lista en Lima, rechazando las críticas por una supuesta falta de renovación en el partido naranja.

“El tema de renovación no quiere decir que el partido tenga que olvidarse de los militantes con más experiencia. La renovación no quiere decir que todos los que van a postular sean jóvenes o inexpertos, o que no tengan trayectoria partidaria”, dijo a RPP Noticias.

En ese sentido, señaló que Chávez Cossio “representa el fujimorismo tradicional, el fujimorismo histórico dentro de nuestro país”.

Para Columbus, el próximo Congreso será un “Congreso de cambio”, que debe “ayudar al país pueda legar ordenado al Bicentenario”. Estimó que en los 16 meses de gestión los legisladores electos tendrán que “sacar adelante temas importantes que han quedado postergados”.

Columbus -excandidato a la Alcaldía de Lima- consideró que los distintos partidos postularán “un mix entre la experiencia de los que ya han ejercido cargos públicos y los que no” en el proceso electoral del 2020.

El abogado consideró que la lista presentada por Fuerza Popular “obedece a la lógica de la unidad del fujimorismo”, y adelantó que los candidatos están alineados “con la línea del partido”, descartando alguna tendencia interna.

“Soy ‘keikista albertista’, porque en el caso del ingeniero (Alberto) Fujimori como de Keiko Fujimori, los dos están apuntando a lo mismo”, señaló, tras descartar que tenga algún problema con Kenji Fujimori.