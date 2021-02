George Forsyth niega haber amenazado a presidente del JEE Lima Centro 1 al anunciar demanda por exclusión

George Forsyth, candidato presidencial de Victoria Nacional, aseguró la noche de este viernes que no ha realizado ninguna amenaza al anunciar que demandará al Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1, luego de que fuera excluido del proceso electoral por dicho colegiado.

Según comentó a Nada está dicho de RPP Noticias, esta decisión de demandar al JEE responde a que esta instancia fue en contra del debido proceso y no le permitió defenderse. Agregó que dicho tribunal tampoco respetó lo indicado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que le pidió argumentar de nuevo la exclusión.

“No es ninguna amenaza, sino acciones que se deben tomar cuando los jueces no cumplen el debido proceso. No se nos ha permitido ni siquiera defendernos y obviamente no ha respetado lo que ha indicado el jurado nacional se lo pasó por encima, simplemente ratificó”, sostuvo el candidato Forsyth.

Sobre entrega de información

El también exalcalde de La Victoria aseguró que él cumplió con presentar toda la información en su hoja de vida, por lo que es falso que hayan realizado una omisión, como lo señala el JEE en los argumentos para excluir su candidatura. Agregó que por eso plantearon la apelación al JNE que solicitó un nuevo pronunciamiento al tribunal sobre el caso.

“Cómo vamos a pretender esconder algo que tiene el Estado, porque mis declaraciones ante la Sunat se han realizado con toda normalidad en 2019 y mis declaraciones como alcalde también. Entonces no hay ninguna voluntad de esconder alguna información, porque la tiene el Estado”, indicó.

Confía que seguirá en carrera

En esa línea, dijo estar confiado en que continuará en carrera debido a que el JNE debería desestimar esta decisión del JEE. Esto debido a que desde esa instancia no han presentado ninguna nueva información.

“Sabemos cómo va a fallar el Jurado Nacional, porque no han presentado nada nuevo. O sea si presentas una cosa y contestan nulo si vuelves a presentar lo mismo, obviamente de nuevo van a contestar nulo, por eso es que confiamos de que vamos a seguir en carrera”, dijo.

El candidato presidencial de Victoria Nacional dijo confiar en que continuarán en carrera electoral. | Fuente: RPP Noticias

