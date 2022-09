George Forsyth sobre el debate edil: “Daniel Urresti parece que quiere las preguntas a su medida”

George Forsyth estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

El candidato a la Alcaldía de Lima por Somos Perú, George Forsyth, cuestionó duramente la actitud de su contendiente Daniel Urresti (Podemos Perú) durante el debate municipal del pasado domingo, en el que el exministro perdió los papeles cuando se le preguntó por su situación legal.

“Nosotros queríamos del debate que, por primera vez, gane la población, que sea la ciudadanía la que gane a través del debate, que haya podido ver desde la comodidad de su hogar, ver, analizar, las distintas propuestas y de esta forma tener un voto informado el 2 de octubre y no caer en populismos”, dijo en Ampliación de Noticias.

“Eso es lo que queríamos, pero lamentablemente las portadas las han acaparado la malcriadez, la prepotencia, del señor (Daniel) Urresti, que parece que quiere las preguntas a su medida. Es triste que eso se lleve la atención (del debate) y que no sean las propuestas; donde nosotros sí nos hemos dedicado no solamente en el debate sino durante toda la campaña”, agregó.

Cabe recordar que Daniel Urresti protagonizó un incidente durante el debate municipal al perder los papeles e increparles a los moderadores del evento, específicamente a la periodista Josefina Townsend, luego de que le hiciera una consulta sobre su situación legal y la de su candidato a teniente alcalde, José Luna Morales.

Un video compartido por Panorama muestra a Urresti increpando directamente a la moderadora Josefina Towsend al término del bloque de preguntas ciudadanas.

¿Propuestas sin fundamento?

En otro momento, George Forsyth advirtió que hay candidatos a la Alcaldía de Lima que no conocen “las competencias de la Municipalidad”, hecho que -consideró- se evidencia en las propuestas que han lanzado algunos de sus contendientes.

“Muchos no comprenden y lo más triste es que candidatos no entienden cuáles son las competencias de la Municipalidad. Hay un candidato que dice que va a arrestar a 200 delincuentes: no tiene competencia alguna”, refirió el exfutbolista.

Forsyth dijo que entre sus propuestas están cerrar los puestos donde se venden celulares robados, como una forma de reducir este tipo de delitos.

“Nosotros prometemos en los primeros cincuenta días (de gestión) clausurar todos los locales donde vendan celulares robados. Por un celular están matando”, remarcó.



NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: