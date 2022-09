Gonzalo Alegría: Juntos Por el Perú le pide dar sus descargos tras denuncia de su hijo por presunta agresión sexual

El candidato municipal Gonzalo Alegría negó en el reportaje las acusaciones en su contra | Fuente: Andina

El candidato a la alcaldía de Lima, Gonzalo Alegría, deberá brindar sus descargos de manera documentada al Comité Nacional de Ética y Disciplina de Juntos Por el Perú. Así lo informó el propio partido político, que emitió un comunicado tras conocerse una denuncia de su propio hijo por presunta agresión psicológica y sexual.

"Solicitamos a través de este y otros medios al señor Gonzalo Alegría que dentro del plazo establecido en nuestro Reglamento de Ética y Disciplina presente sus descargos de manera documentada respecto a la denuncia que viene circulando de un presunto acto de violencia sexual en agravio de su hijo", se lee en el texto emitido por la agrupación.

Juntos Por el Perú también señaló que Gonzalo Alegría recién se afilió al partido el pasado cinco de enero de este año para poder participar de las Elecciones Municipales que se dará el próximo 2 de octubre.

"De acuerdo a la modificación de las normas electorales, toda persona que sea cabeza de lista debía estar afiliada; siendo así, el señor Alegría, se limita a desarrollar su campaña específicamente electoral", se lee en el comunicado.

Por último, la agrupación señaló que tomará una decisión correspondiente una vez el candidato municipal brinde los descargos a la comisión de ética respecto a la denuncia que fue dada a conocer en un reportaje del canal Nativa.

La grave acusación contra Gonzalo Alegría

El candidato a la alcaldía de Lima de Juntos Por el Perú, Gonzalo Alegría, fue denunciado en la comisaría de San Isidro por su propio hijo de agresión psicológica y violencia sexual en el 2021. Esto fue revelado en un reportaje del canal Nativa.

La denuncia hecha por el hijo de Alegría fue realizada el 31 de marzo del año pasado y, según el documento, el candidato municipal obligó al joven de 21 años a acompañarlo a firmar el alquiler de un local en San Juan de Lurigancho pese a que estaba convaleciente tras haber sido operado unos días antes.

Nativa tuvo acceso a la denuncia del joven, cuya identidad se mantiene en reserva, donde narró que en ese momento ni siquiera pudo estar de pie y aún así Gonzalo Alegría le reclamó por ello.

"Él me recriminó, me dijo que hacía mucho escándalo que solo era firmar unos papeles. Después de eso me desmayé. Unos policías me levantaron y atendieron dentro de la municipalidad (de San Juan de Lurigancho) Yo seguía mareado, con dolores de cabeza, nauseas y pérdida de visión", fue lo que detalló el joven en la denuncia contra su padre.