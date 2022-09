Alegría postula a las elecciones municipales por el partido Juntos Por el Perú | Fuente: Andina

El candidato a la alcaldía de Lima de Juntos Por el Perú, Gonzalo Alegría, fue denunciado en la comisaría de San Isidro por su propio hijo de agresión psicológica y violencia sexual en el 2021. Esto fue revelado en un reportaje del canal Nativa.

La denuncia hecha por el hijo de Alegría fue realizada el 31 de marzo del año pasado y según el documento, el candidato municipal obligó al joven de 21 años a acompañarlo a firmar el alquiler de un local en San Juan de Lurigancho pese a que estaba convaleciente tras haber sido operado unos días antes.

Nativa tuvo acceso a la denuncia del joven, cuya identidad se mantiene en reserva, donde narró que en ese momento ni siquiera pudo estar de pie y aún así Gonzalo Alegría le reclamó por ello.

"Él me recriminó, me dijo que hacía mucho escándalo que solo era firmar unos papeles. Después de eso me desmayé. Unos policías me levantaron y atendieron dentro de la municipalidad (de San Juan de Lurigancho) Yo seguía mareado, con dolores de cabeza, nauseas y pérdida de visión", fue lo que detalló el joven en la denuncia contra su padre.

Gonzalo Alegría había violentado sexualmente a su hijo

En la denuncia también se conoció que Gonzalo Alegría siempre era violento contra su hijo e incluso le proponía tener relaciones sexuales, mostrándole sus genitales y pidiéndole que haga lo mismo.

"Él me disminuye siempre, me dice que soy una carga para él, que soy un tonto, yo solo le tengo temor. Él me ha enseñado su pene pidiéndome que yo le enseñe el mío, a lo cual me negué. Me ha propuesto hacer un trio con él y su amigo pintor. Yo nunca tendría sexo con mi papá ya que soy su hijo. Creo que si yo no me hubiera cuidado él me pudo haber hecho más daño", expresó el joven en el atestado policial.

Además, señaló que los amigos de Gonzalo Alegría también lo agredieron sexualmente bajo el consentimiento del actual candidato municipal a la alcaldía de Lima.

"Un día le dijo a uno que subiera a mi habitación desnudo, empezó a lamerme y tocarme, yo me sentí asqueado. Felizmente no ocurrió más allá, él no me gustaba, yo no quería, yo estaba muy triste e incómodo pero siempre tuve miedo a mi padre", agregó el joven.

La víctima viajó a España para sentirse a salvo. Por su parte, Nativa buscó los descargos de Gonzalo Alegría; sin embargo, el candidato municipal negó las acusaciones.

“Mi descargo es que yo voy a demostrar que esa denuncia no existe. ¿Su trabajo es enlodarme o qué?”, declaró al citado medio.

Debate municipal se realizará este domingo

Jorge Luis Salas Arenas, titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), anunció el pasado miércoles que el debate electoral entre los siete postulantes a la Alcaldía de Lima se realizará el próximo domingo 25 de setiembre. El lugar para este encuentro todavía se está evaluando.